Cronograma de pago a jubilados de ANSES en octubre 2026: fechas por DNI y montos finales con aumento y bono

Junto a esta suba automática, el Gobierno nacional ratificó la liquidación del bono extraordinario de $70.000, garantizando que ningún adulto mayor perciba un monto por debajo de la línea de contención económica fijada para este mes.

Día por día: fechas de cobro en octubre según la terminación del DNI

Las acreditaciones se realizan en las cuentas bancarias de forma escalonada, distinguiendo entre las prestaciones que no superan el haber básico, las que lo sobrepasan y las Pensiones No Contributivas.