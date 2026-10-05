La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario oficial de pagos para octubre de 2026. Durante este periodo, las jubilaciones y pensiones reciben una actualización del 1,66%, porcentaje derivado de la inflación del 1,7% registrada por el INDEC en agosto y aplicada con dos decimales de precisión técnica.
Cronograma de pago a jubilados de ANSES en octubre 2026: fechas por DNI y montos finales con aumento y bono
El organismo previsional definió el esquema de acreditaciones para el décimo mes del año con el reajuste del 1,66% por movilidad y la ratificación del refuerzo de $70.000
Junto a esta suba automática, el Gobierno nacional ratificó la liquidación del bono extraordinario de $70.000, garantizando que ningún adulto mayor perciba un monto por debajo de la línea de contención económica fijada para este mes.
Día por día: fechas de cobro en octubre según la terminación del DNI
Las acreditaciones se realizan en las cuentas bancarias de forma escalonada, distinguiendo entre las prestaciones que no superan el haber básico, las que lo sobrepasan y las Pensiones No Contributivas.
1. Haberes que NO superan la jubilación mínima (y PUAM)
- DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre.
- DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre.
- DNI terminados en 2: martes 13 de octubre (luego del fin de semana largo).
- DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre.
- DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre.
- DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre.
- DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre.
- DNI terminados en 7: martes 20 de octubre.
- DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre.
- DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre.
2. Haberes que superan la jubilación mínima
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre.
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre.
- DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre.
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre.
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre.
3. Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre.
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre.
- DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre.
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre.
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre.
Escala salarial de octubre: cuánto dinero ingresa al bolsillo
Los montos finales asignados para las distintas categorías del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) combinan el haber base reajustado con el complemento estatal:
- Jubilación mínima: El haber básico se posiciona en $435.748,51, alcanzando un total de $505.748,51 en mano al sumar el bono de $70.000.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): El haber asciende a $348.598,80, elevándose a $418.598,80 finales con el refuerzo.
- Pensiones No Contributivas (PNC por Invalidez o Vejez): La prestación básica pasa a ser de $305.023,95, totalizando $375.023,95 con la acreditación del bono.
- Jubilación máxima: El techo del escalafón previsional sin bono alcanza los $2.932.174,86
¿Cómo opera el tope del bono para ingresos intermedios?
El plus de $70.000 se otorga de manera completa a quienes cobran la mínima, las PNC y la PUAM. En el caso de los jubilados que perciben un haber básico superior a $435.748,51 pero inferior a $505.748,51, se otorga un bono proporcional: la ANSES deposita la diferencia exacta para que la liquidación final alcance los $505.748,51 de bolsillo. Quienes superen este último valor no reciben la suma extraordinaria.
En pocas palabras
- ANSES: Publicó cronograma de pago para octubre 2026 con aumento y bono.
- Ajuste y Bono: Jubilaciones y pensiones suben 1,66% y se ratifica bono de $70.000.
- Fechas de Cobro: Se detallan días según DNI y tipo de haber, con montos actualizados.