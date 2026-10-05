AUH de ANSES en octubre: cuándo se cobra y una importante novedad que afecta a todos los titulares

Cambio histórico: cruce automático de datos para liberar el 20% retenido

La gran novedad operativamente determinante para este período radica en la simplificación del trámite de la Libreta AUH. Según confirmó el Ministerio de Capital Humano, la verificación del cumplimiento de los controles de salud, esquemas de vacunación y asistencia escolar para menores de 5 a 17 años se realizará mediante un sistema informático de intercambio seguro entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Educación y la ANSES.

Este cambio de esquema de ANSES introduce tres puntos centrales para los beneficiarios: