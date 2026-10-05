La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha la liquidación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) correspondiente a octubre de 2026. El programa social, que alcanza a más de 2,5 millones de familias y cubre a 4,3 millones de niños en todo el país, aplica este mes un ajuste por movilidad del 1,66%, derivado de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC para el mes de agosto.
AUH de ANSES en octubre: cuándo se cobra y una importante novedad que afecta a todos los titulares
La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el cronograma de acreditaciones para la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo durante el décimo mes del año
Cambio histórico: cruce automático de datos para liberar el 20% retenido
La gran novedad operativamente determinante para este período radica en la simplificación del trámite de la Libreta AUH. Según confirmó el Ministerio de Capital Humano, la verificación del cumplimiento de los controles de salud, esquemas de vacunación y asistencia escolar para menores de 5 a 17 años se realizará mediante un sistema informático de intercambio seguro entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Educación y la ANSES.
Este cambio de esquema de ANSES introduce tres puntos centrales para los beneficiarios:
- Fin de la certificación presencial: se elimina la necesidad de llevar la planilla de papel a las escuelas o centros de salud para acreditar la condicionalidad de forma manual.
- Acreditación directa: la validación entre bases de datos oficiales habilitará automáticamente el pago del 20% acumulado por retenciones mensuales.
- Mecanismo de respaldo: en caso de que el sistema estatal no logre verificar los datos de un titular por inconsistencias en los registros, se mantendrá habilitada la vía tradicional para cargar el formulario a través de Mi ANSES.
Valores oficiales de la AUH para octubre de 2026
Los importes acreditados en la cuenta bancaria corresponden al 80% de liquidación mensual directa, ya que el porcentaje restante queda resguardado hasta la validación de los requisitos:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.267,02
- Asignación por Embarazo (AUE): $125.267,02
- AUH por Hijo con Discapacidad: $407.886,98
Cronograma de cobro de la AUH en octubre por terminación de DNI
Las fechas de pago fijadas por la ANSES para los titulares de la AUH y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) se distribuyen de la siguiente manera:
- DNI finalizados en 0: jueves 8 de octubre.
- DNI finalizados en 1: viernes 9 de octubre.
- DNI finalizados en 2: martes 13 de octubre (luego del fin de semana largo).
- DNI finalizados en 3: miércoles 14 de octubre.
- DNI finalizados en 4: jueves 15 de octubre.
- DNI finalizados en 5: viernes 16 de octubre.
- DNI finalizados en 6: lunes 19 de octubre.
- DNI finalizados en 7: martes 20 de octubre.
- DNI finalizados en 8: miércoles 21 de octubre.
- DNI finalizados en 9: jueves 22 de octubre.
En pocas palabras
- ANSES oficializó: Cronograma de cobro de la AUH y AUE para octubre de 2026.
- Novedad importante: Se implementa el cruce automático de datos para liberar el 20% retenido de la Libreta AUH.
- Valores confirmados: Se detallan los montos para AUH, AUE y AUH por Hijo con Discapacidad, además del cronograma por terminación de DNI.