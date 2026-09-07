Juan Manuel Ojeda expuso en Mendoza y pidió obras estratégicas para potenciar el desarrollo de Malargüe

Juan Manuel Ojeda, ex intendente de Malargüe, durante una visita al programa Séptimo Día de Canal 7. Martín Pravata

Ojeda pidió obras clave y destacó el potencial productivo de Malargüe

En ese marco, Juan Manuel Ojeda, intendente mandato cumplido de Malargüe, fue invitado a exponer sobre el potencial turístico, logístico y productivo del departamento. Durante su intervención, planteó la necesidad de avanzar en obras estratégicas para que Malargüe “deje de ser una eterna promesa” y se convierta en un polo de desarrollo sostenible.

Entre las prioridades mencionó la culminación de la Ruta Nacional 40 hacia Neuquén, el avance del gasoducto, las cloacas, y la infraestructura vinculada a Vaca Muerta, como el Parque Industrial Pata Mora y el Parque Logístico de Potasio Río Colorado. Ojeda sostuvo que estas obras permitirían aprovechar oportunidades energéticas y productivas para todo el sur mendocino.

Su participación aportó una mirada territorial al debate, subrayando el rol estratégico que puede desempeñar Malargüe en la matriz económica provincial y la importancia de integrar profesionales y especialistas en los equipos de gestión.

Profesionales y jóvenes, los dos ejes del armado libertario en Mendoza

Según la organización, el encuentro provincial de La Púrpura estuvo atravesado por dos ejes centrales: la incorporación de profesionales a los equipos técnicos y la formación de jóvenes dirigentes. La estructura busca nuclear perfiles especializados —abogados, médicos, ingenieros, martilleros— para aportar asesoramiento técnico en ámbitos legislativos y de gestión.

En paralelo, Universitarios por la Libertad (UPL) trabaja en la ampliación de la participación estudiantil y en la formación política de nuevos referentes. La presencia de dirigentes provinciales y nacionales reforzó la intención del espacio de consolidar un armado que combine experiencia profesional y renovación juvenil para fortalecer la construcción política en Mendoza.