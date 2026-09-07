La Púrpura Mendoza reunió a dirigentes nacionales y provinciales en un encuentro que convocó a profesionales, empresarios y jóvenes para debatir el papel de los perfiles técnicos en la política. Juan Manuel Ojeda pidió obras estratégicas para el desarrollo productivo de Malargüe en Mendoza.
Juan Manuel Ojeda expuso en Mendoza y pidió obras estratégicas para potenciar el desarrollo de Malargüe
Juan Manuel Ojeda participó del encuentro de La Púrpura en Mendoza y planteó la necesidad de obras clave para impulsar el crecimiento productivo de Malargüe
La actividad, realizada en un hotel céntrico de Mendoza, contó con paneles integrados por referentes nacionales como Bartolomé Abdala, Juan Carlos Pagotto y Guillermo Montenegro, además de autoridades provinciales como Hebe Casado, Andrés Lombardi y Raúl Rufeil.
El espacio libertario busca consolidar una estructura que incorpore profesionales de distintas disciplinas y jóvenes universitarios a los equipos de gestión y legislativos, con el objetivo de fortalecer la elaboración de propuestas y la formación de nuevos cuadros.
Ojeda pidió obras clave y destacó el potencial productivo de Malargüe
En ese marco, Juan Manuel Ojeda, intendente mandato cumplido de Malargüe, fue invitado a exponer sobre el potencial turístico, logístico y productivo del departamento. Durante su intervención, planteó la necesidad de avanzar en obras estratégicas para que Malargüe “deje de ser una eterna promesa” y se convierta en un polo de desarrollo sostenible.
Entre las prioridades mencionó la culminación de la Ruta Nacional 40 hacia Neuquén, el avance del gasoducto, las cloacas, y la infraestructura vinculada a Vaca Muerta, como el Parque Industrial Pata Mora y el Parque Logístico de Potasio Río Colorado. Ojeda sostuvo que estas obras permitirían aprovechar oportunidades energéticas y productivas para todo el sur mendocino.
Su participación aportó una mirada territorial al debate, subrayando el rol estratégico que puede desempeñar Malargüe en la matriz económica provincial y la importancia de integrar profesionales y especialistas en los equipos de gestión.
Profesionales y jóvenes, los dos ejes del armado libertario en Mendoza
Según la organización, el encuentro provincial de La Púrpura estuvo atravesado por dos ejes centrales: la incorporación de profesionales a los equipos técnicos y la formación de jóvenes dirigentes. La estructura busca nuclear perfiles especializados —abogados, médicos, ingenieros, martilleros— para aportar asesoramiento técnico en ámbitos legislativos y de gestión.
En paralelo, Universitarios por la Libertad (UPL) trabaja en la ampliación de la participación estudiantil y en la formación política de nuevos referentes. La presencia de dirigentes provinciales y nacionales reforzó la intención del espacio de consolidar un armado que combine experiencia profesional y renovación juvenil para fortalecer la construcción política en Mendoza.
En pocas palabras
- Juan Manuel Ojeda: pidió obras estratégicas para el desarrollo productivo de Malargüe en Mendoza.
- Encuentro La Púrpura: reunió a dirigentes para debatir el rol de técnicos y jóvenes en la política.
- Obras prioritarias: incluyen la Ruta 40, el gasoducto, cloacas e infraestructura para Vaca Muerta.