El ex intendente de Malargüe acusó a Celso Jaque de mentir con los números de la comuna

"Jaque miente con la idea de que algo de su mentira quedará. Esos cerca de 200 docentes no tienen cargos incompatibles porque todos están registrados en el GEM que es el sistema de la DGE y si hubiera incompatibilidad eso salta de inmediato. Es más: simula que les da de baja pero los va a tener que retomar porque el sistema educativo de Malargüe no puede funcionar sin ellos", retrucó Ojeda en diálogo con Diario UNO.

La novedad se conoció en medio de una conferencia de prensa que brindó Sosa, quien además explicó las razones por las que se decidió modificar el salario del empleado municipal, aduciendo que estaban mal pagados por un decreto que firmó el ex intendente Ojeda.

"El código 240 se va a liquidar hasta diciembre, pero no estaba liquidado correctamente porque el decreto que lo creó establecía que se llevara los salarios a lo que fijaba el Salario Mínimo Vital y Móvil y eso es para un sueldo de 8 horas y el empleado municipal trabaja 5, por lo que el adicional no le habría correspondido a ninguno de los empleados. Por tanto, el 31 de diciembre se deja sin efecto ese decreto", confirmó la funcionaria.

También remarcó que Jaque había decidido dejar sin efecto subrogaciones, contrataciones y pases a planta hechos el último año, y contó que la comuna había pagado $108 millones de intereses de pagos de sueldos hechos al descubierto y de servicios que se pagaron tarde. También denunció que se pagó otra deuda de $10 millones "porque los anteriores funcionarios pasaron toda la planta a la empresa Claro pero no suspendieron el servicio que les prestaba Movistar".

En Malargüe el clima político está caldeado.

"Jaque les recortó el sueldo a los municipales y va a tener el triple de coparticipación"

Ante el cuestionamiento a la forma con la que decidió aumentar los salarios de los municipales, el ex intendente aseguró que "no están mal liquidados. Fue una decisión política de recomponerle los salarios a los empleados de la comuna que ganaban muy mal y sin esa ayuda no podrían subsistir. Ahora, con el recorte que implementó Jaque, un recolector de la comuna cobró poco más de $60.000 y otros no van a superar los $100.000 ¿quien vive con eso?"

Y retrucó que la medida del intendente Jaque no responde a falta de fondos.

"Nosotros nos fuimos dejando en las cuentas de los bancos más de $240.000 y la deuda exigible al 15 de diciembre era de $348.000, algo que todos sabemos que se puede pagar en otros plazos, en 30 o 60 días. Pero además, gracias a que Milei llevó el dólar oficial de $365 a $823, a Jaque se le triplicó la coparticipación que recibe en concepto de regalías petroleras que se calcula en base al valor de ese dólar oficial. Para ponerlo en números: nosotros cobramos la última coparticipación $367 millones y él en diciembre recibió más de $1.000 millones", detalló.

El ex jefe comunal también respondió a la acusación de que dejó deudas en intereses por pago al descubierto.

"Desde la pandemia hubo retraso en el pago de coparticipación y nosotros decidimos seguir pagando los sueldos de los municipales el primer día hábil de cada mes; por eso hubo intereses por ese pago a descubierto, pero siempre se cumplió. Para dar una idea, por esos intereses se pagó $58 millones anuales y el presupuesto de Malargüe fue de $7.500 millones, es un pago ínfimo con tal de asegurarles el pago en término a los empleados", justificó.

