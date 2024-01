Los gobernadores de 10 provincias petroleras clave reclamaron cambios en la Ley Ómnibus

Uno de los temas consensuados es que la ley reconozca taxativamente que los recursos son propiedad de las provincias, que los distritos no delegarán la cuestión ambiental y que sería beneficiosa la liberación de las regalías para hacer competitivas tanto las áreas convencionales como las no convencionales. Tampoco acompañarían la privatización de YPF, reclamarían las áreas de YPF que no están siendo explotadas y exigirán ser parte de las licitaciones.

El acuerdo de los mandatarios respecto al capítulo de hidrocarburos no alcanza al resto de la ley ómnibus.

En una charla con El Cronista tanto Figueroa, como Weretilneck y Torres se mostraron optimistas respecto a las conversaciones con el Gobierno.

A impulso de los patagónicos, que la semana pasada se juntaron en Villa La Angostura, los mandatarios iniciaron conversaciones con el secretario de Energía y en paralelo en Diputados con los enviados de Javier Milei. A pesar de considerar auspicioso el diálogo con la gestión libertaria, varios de los mandatarios sospechan que no habrá acuerdo, que el Gobierno limitará las correcciones y que no conseguirán los votos para la ley que reforma el Estado, sus empresas y áreas clave de la producción. Antes de la cita en el CFI, en el microcentro porteño, "Rolo" Figueroa se vio -aparentemente por otros temas- con la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

Justo este miércoles el Gobierno anunció la prórroga de la concesión de las represas hidroeléctricas en la zona Río Negro y Neuquén, que también estaban en la mesa de negociaciones. Ambos gobernadores de la región del Comahue habían reclamado por la propiedad de un recurso natural como el agua en el marco de lo que establece la reforma constitucional de 1994. En el documento firmado en El Messidor los patagónicos habían exigido regalías por la producción energética.

Un día antes del vencimiento de las concesiones la secretaría de Energía anunció la prórroga de las concesiones por un "período de transición" de dos meses El Chocón Arroyito (Enel); Cerros Colorados (Aconcagua Argentina) y Alicurá (AES Argentina). El corto plazo anima a los mandatarios a considerar que hay margen de negociaciones.

El grupo buscó mostrar músculo político -los patagónicos representan a partidos provinciales, a excepción del de La Pampa- y aliarse con los de Juntos por el Cambio de provincias productoras de hidrocarburos. Además los seis del sur impulsan un bloque propio en el Senado, cámara que representa a las provincias con tres senadores por cada uno de los 24 distritos.

Para condicionar los fuertes debates que se están llevando a cabo se conformará un interbloque federal con los representantes de los partidos provinciales Edith Terenzi y Andrea Cristina (Chubut); Mónica Silva (Río Negro) y Sonia Rojas Decut y Carlos Arce (Misiones).

Aunque mantiene un bajo perfil y evita mostrarse en estas reuniones nacionales, el santacruceño Claudio Vidal habilitaría a integrarse al bloque a los senadores Natalia Gadano y José María Carambia. Además sorprendió días atrás la neuquina Lucila Crexell al anunciar una alianza con Rolo Figueroa. También se sumará al grupo en el que ya cuentan extraoficialmente al salteño Juan Carlos Romero. En total son nueve de una cámara de 72 integrantes.

El peronismo toma distancia

En la misma línea Unión por la Patria anunció la conformación de un grupo de diputados y senadores patagónicos que coordinarán estrategias entre ambas cámaras. Lo integran los fueguinos María Eugenia Duré, Cristina López, Carolina Yutrovic, Andrea Freites y Jorge Araujo; los santacruceños Alicia Kirchner, Ana María Ianni y Gustavo González. Por Chubut están Eugenia Alianiello, Carlos Linares y José Glinski mientras que por Río Negro están Silvina García Larraburu, Martín Doñate y Martín Soria (adversarios en la nterna entre ellos); por Neuquén Silvia Sapag, Tanya Bertoldi, Oscar Parrilli y Pablo Todero y por La Pampa Daniel Bensusán, Ariel Rauschenberger y Varinia Marín.

El grupo emitió un comunicado con el título "La Patagonia no se negocia" en el que parecieron tomar distancia de los gobernadores o al menos apuntar a una agenda de debate más amplia. Específicamente indicaron que no comparten mirada con los espacios que apoyarían la ley ómnibus y el DNU de Milei "a cambio de conservar la "constitucionalidad" de la legislación hidrocarburífera y el mantenimiento del sector turístico".

El primero y extenso párrafo destaca: "La Patagonia no se agota sólo en dos temas. Desde ya que nosotros y nosotras también nos oponemos a la privatización de YPF y respaldamos el desarrollo y protección de nuestro turismo, pero nuestra preocupación a la vez es por la soberanía de las nuestras Islas Malvinas, la eliminación de la zona desfavorable y zona fría, la derogación de la Ley de Tierras, la desregulación ambiental de la Ley del Manejo del Fuego, Ley de Bosques y Ley de Glaciares, la quita de representación en el Congreso, el desfinanciamiento del Conicet, la pérdida de empresas como Aerolíneas y ARSAT o la desregulación de INVAP, la destrucción de nuestra empresa YCRT, la desregulación y apertura de importaciones para nuestra Industria nacional, así como la Ley de Pesca".