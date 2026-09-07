La DGE suspendió a la regente de una escuela de San Rafael por una denuncia de maltrato a un alumno

Una denuncia que activó la investigación

Según surge de la documentación analizada por la DGE, el caso comenzó a tomar forma a partir de distintas intervenciones realizadas por Supervisión ante conflictos institucionales registrados durante 2026.

A esa situación se sumó la denuncia presentada por un estudiante de 17 años, que posteriormente fue ratificada por sus padres. A partir de allí se incorporaron distintos elementos para evaluar lo ocurrido y determinar las posibles responsabilidades.

Entre las pruebas consideradas aparecen publicaciones realizadas en estados de WhatsApp, comunicaciones electrónicas, grabaciones de llamadas y testimonios de integrantes de la comunidad educativa.

La investigación incluye declaraciones de directivos, docentes, celadores, estudiantes y padres, entre otros integrantes de la comunidad escolar.

La regente asegura que la denuncia es falsa y que sufre hostigamiento

A través de Facebook, Toledo escribió un comunicado y rechazó las acusaciones. Sostuvo que la denuncia que dio origen a la investigación es falsa. Según explicó, se trata de una "acusación inventada por un estudiante" y remarcó que la suspensión dispuesta por la DGE es una medida preventiva, por lo que no implica una sanción definitiva ni significa que ya se haya abierto un sumario administrativo.

La regente también denunció que existe un hostigamiento sistemático en su contra por parte de una integrante del equipo directivo, a quien identificó como “la señora rubia”. En ese sentido, vinculó la situación con una querella anterior relacionada con un actual funcionario, en la que aseguró haber sido sobreseída.

La docente suele escribir sus descargos en la red social Facebook. Esta es otra de sus publicaciones, realizada este 2 de septiembre.

Según su versión, ella misma realizó denuncias contra integrantes del equipo directivo ante Supervisión y el Ministerio Público Fiscal por presuntos maltratos. Afirmó además que hasta el momento no fue citada por ninguna fiscalía ni comisaría.

Otro de los cuestionamientos de Toledo apunta a la difusión de la resolución. Consideró “gravísimo” que un documento que, según sostuvo, era de carácter privado haya llegado a los medios de comunicación y entendió que esto forma parte de una campaña en su contra.

La docente también cuestionó el impacto económico de la suspensión, ya que, según señaló, fue dispuesta sin goce de sueldo. Afirmó que es sostén de familia y que debe afrontar los costos de su tratamiento para la diabetes. En ese contexto, cuestionó la severidad de la medida y la comparó con otras situaciones ocurridas dentro del sistema educativo.

Finalmente, Toledo aseguró que está dispuesta a presentarse ante la Justicia y colaborar con cualquier requerimiento de las autoridades. Incluso manifestó que entregaría su celular si fuera solicitado. “No tengo nada que ocultar”, sostuvo.

La regente también defendió su trayectoria profesional y negó haber maltratado a alguna persona. Recordó que accedió al cargo mediante concurso y sostuvo que confía en poder demostrar su versión de los hechos durante la investigación.

Por qué la DGE decidió apartarla por 30 días

La suspensión tiene carácter preventivo. Según la resolución, el objetivo es apartar temporalmente a la docente de sus funciones mientras se investigan los hechos, para preservar el clima institucional y resguardar la trayectoria escolar de los estudiantes.

La DGE también consideró necesario evitar que la permanencia de Toledo en sus funciones pueda afectar la producción o incorporación de pruebas o generar nuevas situaciones de tensión dentro de la comunidad educativa.

La medida comprende no solamente su función como regente titular, sino también cualquier otro cargo, hora cátedra o función que desempeñe en establecimientos dependientes de la DGE.

Por otra parte, el alumno que denunció los maltratos y su madre, dieron testimonio en el diario sanrafaelino Info Ya, y contaron que la regente ha tenido diversas formas de maltrato hacia el estudiante, entre las que incluyeron que Toledo contó en redes sociales que el chico tenía una relación con una preceptora y lo mencionó con nombre y apellido.

El caso ahora pasa a la Junta de Disciplina

La resolución establece además que las actuaciones sean remitidas a la Junta de Disciplina de Educación Secundaria, que deberá evaluar si corresponde avanzar con la apertura de un sumario administrativo.

En paralelo, la Dirección de Educación Técnica y Trabajo deberá analizar la situación de Toledo respecto de las horas en las que se desempeña como suplente.

De esta manera, la suspensión por 30 días funciona como una medida provisoria mientras avanzan las actuaciones administrativas y se determina si corresponde atribuir responsabilidades por los hechos denunciados.