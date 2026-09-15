El dólar mayorista bajó por cuarta rueda consecutiva y el blue se acercó a su récord anual

El mercado cambiario cerró la jornada con tendencias mixtas entre los distintos segmentos, con mayoría de las cotizaciones en baja como el dólar mayorista. Al mismo tiempo, la rueda de este martes culminó con el minorista otra vez inalterable en $1.530 y una nueva suba del dólar blue, que llegó a $1.560.
En el mercado mayorista, el tipo de cambio oficial restó un peso respecto al cierre previo y finalizó a $1.506,50 para la venta. Encadenó su cuarta caída consecutiva, además de ampliar la brecha con las bandas de flotación que administra el Banco Central al 26%, en una ronda atravesada por una dinámica similar a la del lunes entre subas y bajas.
Por su parte, el dólar minorista siguió se mantuvo sin cambios en la pizarra del Banco Nación por séptima rueda en lo que va de septiembre. En otros bancos, como el ICBC y el Hipotecario, sin embargo, estuvo planchado en $1.525. De hecho, el promedio relevado por el Banco Central entre distintas entidades financieras finalizó en $1.532,27.
En las cuevas de la city, el dólar blue experimentó un avance de $5 (+0,3%), hasta los $1.560 para la venta. Con esta leve suba, el billete informal alcanzó su nivel más alto desde el 25 de agosto ($1.555) y a este ritmo se encamina a empardar su récord del año: fue el 30 de julio, cuando llegó a cotizar a $1.570.
Al mismo tiempo, el dólar tarjeta, que había vuelto a superar los $2.000 en la víspera, volvió a caer. Retrocedió 0,1% ($3), con lo cual se reposicionó en $1.996,97 con el recargo del 30% incluido.
Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros
Al volver a caer, el dólar mayorista se despegó de las bandas implementadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que fijó el techo de intervención en $1.899,56. De esta manera, la cotización del mayorista cotizó a una distancia de $393,06 (o un 26,1%) respecto a dicho límite superior, la más amplia desde el 8 de mayo de 2025 (27%).
Para los expertos, eso favoreció una importante liquidez en la plaza mayorista y una moderada presión sobre los tipos de cambio paralelos.
Esta dinámica se dio en un marco de elevado nivel de actividad, registrándose un volumen de negocios de U$S844 millones en el segmento de contado. Así, la divisa acumula en lo que va de septiembre una baja de $2, encaminándose a anotar el primer balance mensual negativo desde marzo pasado.
Por el lado de los compromisos a futuro, el mercado financiero fijó la postura del dólar mayorista para el contrato de diciembre en $1.602,50. Este valor ratifica la expectativa de los operadores hacia un deslizamiento paulatino del tipo de cambio, descartando proyecciones de saltos o desfasajes bruscos antes de fin de año.
En el plano de la oferta de divisas, el sector agroexportador retomó la liquidación a un promedio de U$S170 millones. Pese a la desaceleración o freno reciente en la acumulación diaria, el balance de compras del BCRA en el transcurso de 2026 muestra un saldo positivo de U$S14.218 millones.
En pocas palabras
- Dólar mayorista: cayó por cuarta rueda consecutiva, alcanzando $1.506,50 para la venta.
- Dólar blue: subió a $1.560, acercándose a su récord anual del 30 de julio.
- Mercado cambiario: tendencias mixtas con el mayorista a la baja y el minorista sin cambios en $1.530.