El dólar mayorista bajó por cuarta rueda consecutiva y el blue se acercó a su récord anual

El dólar tarjeta volvió a caer debajo de los $2.000. Quienes pagan consumos en el exterior o el costo mensual de plataformas lo festejan

En las cuevas de la city, el dólar blue experimentó un avance de $5 (+0,3%), hasta los $1.560 para la venta. Con esta leve suba, el billete informal alcanzó su nivel más alto desde el 25 de agosto ($1.555) y a este ritmo se encamina a empardar su récord del año: fue el 30 de julio, cuando llegó a cotizar a $1.570.

Al mismo tiempo, el dólar tarjeta, que había vuelto a superar los $2.000 en la víspera, volvió a caer. Retrocedió 0,1% ($3), con lo cual se reposicionó en $1.996,97 con el recargo del 30% incluido.

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

Al volver a caer, el dólar mayorista se despegó de las bandas implementadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que fijó el techo de intervención en $1.899,56. De esta manera, la cotización del mayorista cotizó a una distancia de $393,06 (o un 26,1%) respecto a dicho límite superior, la más amplia desde el 8 de mayo de 2025 (27%).

Para los expertos, eso favoreció una importante liquidez en la plaza mayorista y una moderada presión sobre los tipos de cambio paralelos.

Esta dinámica se dio en un marco de elevado nivel de actividad, registrándose un volumen de negocios de U$S844 millones en el segmento de contado. Así, la divisa acumula en lo que va de septiembre una baja de $2, encaminándose a anotar el primer balance mensual negativo desde marzo pasado.

Por el lado de los compromisos a futuro, el mercado financiero fijó la postura del dólar mayorista para el contrato de diciembre en $1.602,50. Este valor ratifica la expectativa de los operadores hacia un deslizamiento paulatino del tipo de cambio, descartando proyecciones de saltos o desfasajes bruscos antes de fin de año.

En el plano de la oferta de divisas, el sector agroexportador retomó la liquidación a un promedio de U$S170 millones. Pese a la desaceleración o freno reciente en la acumulación diaria, el balance de compras del BCRA en el transcurso de 2026 muestra un saldo positivo de U$S14.218 millones.