Argentina promulgó el tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur

El gobierno nacional ratificó el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur. El pacto se había suscripto originalmente en Río de Janeiro el 7 de diciembre de 2023 y luego contó con un amplio consenso político durante su tratamiento en el Congreso.
La medida se concretó formalmente en el Boletín Oficial, permitiendo así completar los trámites institucionales del país para dar vida a este entendimiento bilateral.
Un puente clave en el Tratado de Libre Comercio con Asia
Este acuerdo representa un hito fundamental para la política exterior del bloque, al constituirse como la primera incursión comercial formal en el sudeste asiático. El entendimiento está integrado por 19 capítulos que contemplan normas de última generación en materia de:
- Intercambio de bienes y servicios.
- Inversiones y compras públicas.
- Propiedad intelectual y comercio electrónico.
- Apoyo y facilidades para pequeñas y medianas empresas.
El esquema establece un cronograma progresivo de desgravación arancelaria. Diversos productos ingresarán sin aranceles desde la entrada en vigencia del texto; en tanto, otros sectores contarán con plazos de adecuación de hasta 15 años para proteger la producción local.
Reglas claras dentro del Tratado de Libre Comercio
Se incorporan reglas claras para reducir trabas burocráticas: exención tributaria para muestras comerciales, regímenes de admisión temporal para equipos profesionales y simplificación del reingreso de bienes enviados para reparación.
Desde la Cancillería destacaron que la iniciativa trasciende la eliminación de impuestos aduaneros, ya que Singapur cuenta con corporaciones de fondos de inversión que administran activos multimillonarios y buscan diversificar sus apuestas en sectores como minería y energías renovables.
El impacto del Tratado de Libre Comercio para la economía
El estrechamiento de lazos cobra particular relevancia por la envergadura del nuevo socio. Tras su independencia en 1965, la pequeña isla enfrentó un panorama complejo: carecía de recursos naturales, contaba con un elevado desempleo y sufría graves tensiones sociales. Sin embargo, en pocas décadas protagonizó una de las transformaciones económicas e institucionales más drásticas del planeta.
Hoy en día, Singapur ostenta uno de los ingresos per cápita más altos a nivel global y se posiciona como el principal centro financiero asiático, sirviendo como una puerta de entrada ágil para las exportaciones e inversiones argentinas hacia ese dinámico mercado.
Algunos datos sobre Singapur:
- Está situado en el sudeste asiático, frente al extremo sur de la península de Malasia. Está bañado por el estrecho de Malaca y el estrecho de Singapur, punto neurálgico de las rutas marítimas globales.
- Se trata de un microestado insular compuesto por una isla principal (Pulau Ujong) y unas 60 islas e islotes menores. Su superficie total ronda los 730 a 740 km² (tamaño que ha aumentado cerca de un 25% desde su independencia mediante agresivos proyectos de ganancia de tierras al mar).
- Tiene un clima es ecuatorial/tropical: cálido, muy húmedo y con lluvias constantes durante todo el año.
- Carece de recursos naturales e hídricos propios suficientes. Importa alimentos, energía y agua, aunque ha desarrollado avanzada tecnología propia en desalinización y reciclaje de agua (NEWater).
- Su población ronda los 6,1 millones de habitantes (de los cuales aprox. 4,2 millones son residentes/ciudadanos y el resto trabajadores extranjeros e inmigrantes).
- La densidad poblacional supera los 8.200 hab/km², posicionándose como el segundo país independiente más densamente poblado del mundo (después de Mónaco).
- Cuenta con 4 lenguas oficiales: inglés (idioma principal de la administración, educación y negocios), mandarín, malayo (lengua nacional simbólica) y tamil.
- La religión es altamente diversa y secular, predomina el budismo (31%).
- Tiene una de las expectativas de vida más altas del mundo (86,7 años) y la tasa de fertilidad de las más bajas (0,97 hijos por mujer) y un índice de desarrollo humano (IDH) situado en la cúspide global.
- Es una República parlamentaria unitaria. Mantiene una política exterior de "no alineamiento activo". Actúa como punto de equilibrio entre las grandes potencias (EE. UU. y China), manteniendo profundos lazos militares y comerciales con Washington sin dejar de ser el principal socio de inversión y comercio exterior de Pekín.
- Nodo logístico y de conectividad: Controla una de las arterias marítimas comerciales más transitadas del planeta (el Estrecho de Malaca). Su puerto es uno de los más importantes del mundo y el Aeropuerto Changi es un centro de aviación clave en Asia-Pacífico.
- Es uno de los centros financieros y bancarios globales más consolidados, con un PIB per cápita (PPA) que figura entre los más altos del mundo.
- Su economía está orientada a los servicios financieros, el comercio internacional, la tecnología de la información, la biotecnología y la manufactura avanzada (semiconductores y electrónica).
En pocas palabras
- Mercosur y Singapur: el Poder Ejecutivo oficializó el Tratado de Libre Comercio que busca potenciar exportaciones y atraer inversiones.
- Aval legislativo: el acuerdo, firmado en diciembre de 2023, fue ratificado por ambas cámaras del Congreso con amplio consenso.
- Ventajas estratégicas: el tratado incluye normas sobre bienes, servicios, inversiones, propiedad intelectual y simplificación de trámites.