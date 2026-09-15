Argentina promulgó el tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur

Intercambio de bienes y servicios.

Inversiones y compras públicas.

Propiedad intelectual y comercio electrónico.

Apoyo y facilidades para pequeñas y medianas empresas.

El esquema establece un cronograma progresivo de desgravación arancelaria. Diversos productos ingresarán sin aranceles desde la entrada en vigencia del texto; en tanto, otros sectores contarán con plazos de adecuación de hasta 15 años para proteger la producción local.

El puerto de Singapur será clave para las exportaciones del Mercosur. (Foto Archivo)

Reglas claras dentro del Tratado de Libre Comercio

Se incorporan reglas claras para reducir trabas burocráticas: exención tributaria para muestras comerciales, regímenes de admisión temporal para equipos profesionales y simplificación del reingreso de bienes enviados para reparación.

Desde la Cancillería destacaron que la iniciativa trasciende la eliminación de impuestos aduaneros, ya que Singapur cuenta con corporaciones de fondos de inversión que administran activos multimillonarios y buscan diversificar sus apuestas en sectores como minería y energías renovables.

El impacto del Tratado de Libre Comercio para la economía

El estrechamiento de lazos cobra particular relevancia por la envergadura del nuevo socio. Tras su independencia en 1965, la pequeña isla enfrentó un panorama complejo: carecía de recursos naturales, contaba con un elevado desempleo y sufría graves tensiones sociales. Sin embargo, en pocas décadas protagonizó una de las transformaciones económicas e institucionales más drásticas del planeta.

Hoy en día, Singapur ostenta uno de los ingresos per cápita más altos a nivel global y se posiciona como el principal centro financiero asiático, sirviendo como una puerta de entrada ágil para las exportaciones e inversiones argentinas hacia ese dinámico mercado.

Singapur lleva años importando arena para "ganarle terreno al mar" y ampliar su territorio.

Algunos datos sobre Singapur: