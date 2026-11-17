Como lo viene haciendo en el último mes el presidente Javier Milei aseguró otra vez: "Voy a ser reelecto". Y a esa frase le añadió: "Y no tengan dudas de que será en primera vuelta".
Javier Milei: "Voy a ser reelecto y no tengan dudas de que será en primera vuelta"
El presidente habló ante empresarios y repitió conceptos de sus declaraciones anteriores. "Sacamos de la pobreza a 12 millones de personas", aseguró
Fue este martes al hablar de la marcha de la economía nacional en el marco de las Jornadas Monetarias y Cambiarias en el Palacio Libertad.
Otra de las frases sobresalientes fue referida a la pobreza y a su visión de que ha bajado la cantidad de personas en esa condición: "Sacamos de la pobreza a 12 millones de personas", aseveró.
Un discurso de más de una hora
Casi sin levantar la voz fue este discurso de Milei a pesar de sus definiciones fuertes y sus críticas a la oposición. Apeló nuevamente al tono moderado, como lo hizo la semana pasada. Parara muchos, ese cambio de "carácter" se debe a la influencia del papa León XIV que visitó Argentina la semana pasada y que incluso en esta misma jornada volvió a cuestionar el lenguaje violento en el debate público.
Textuales de Javier Milei
- "Mi sucesor vendrá en 2031 porque voy a ser reelecto".
- “Encontramos factores de las peores crisis de toda la historia Argentina cuando asumimos. El Banco Central estaba con pasivos, con indicadores de pobreza e indigencia peores que en 2001. Teníamos un desastre monetario, con una economía que no crecía y que no generaba empleo”.
- "La inflación viajaba al 1% diario.Había faltantes, estaba el cepo”.
- “Les puedo asegurar que todo el tiempo tenemos presiones para gastar más, para gastar más, para gastar más. Todo el tiempo. Y no se crean que son solamente los orcos los que quieren gastar más”.
- “Teníamos a los orcos golpeando las puertas. Estaban esperando que estallara todo para hacer un golpe de Estado a fin de año. Eso es porque a veces la hoja de papel no tiene contemplado lo que hay del otro lado tratando de romper todo”.
- “A quien sea mi sucesor, porque voy a ser reelecto, tampoco le voy a poder dar un consejo”
- “Me dijo Santiago Caputo, (asesor presidencial) que hay aquí muchos jóvenes. Ustedes son los que van a salvar el país, que dicho sea de paso, son el 70% del padrón. No tengan duda que vamos a ganar en primera vuelta”.
En pocas palabras
- Reelección asegurada: Javier Milei afirmó que será reelecto en primera vuelta.
- Pobreza reducida: el presidente aseguró haber sacado de la pobreza a 12 millones de personas.
- Contexto económico: las declaraciones se dieron en el marco de las Jornadas Monetarias y Cambiarias.