Fue este martes al hablar de la marcha de la economía nacional en el marco de las Jornadas Monetarias y Cambiarias en el Palacio Libertad.

Otra de las frases sobresalientes fue referida a la pobreza y a su visión de que ha bajado la cantidad de personas en esa condición: "Sacamos de la pobreza a 12 millones de personas", aseveró.