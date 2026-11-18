La convocatoria fue difundida por el Frente Renovador y contó con la presencia de su líder, Sergio Massa. Lo acompañaron el senador nacional por Santiago del Estero Gerardo Zamora, el senador y ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac, el vicegobernador de Río Negro Pedro Pesatti y el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos.

El peronismo arma su estrategia de cara a las elecciones del 2027.

Diputados e intendentes

También asistieron los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel. Se sumaron intendentes bonaerenses nucleados en La Liga, entre ellos Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno) y Federico Achával (Pilar), además de otros jefes comunales y dirigentes de distintos puntos del país.