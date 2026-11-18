Dirigentes del peronismo de distintas provincias y espacios se reunieron en San Fernando, en Buenos Aires, para avanzar en la construcción de un frente nacional opositor al gobierno de Javier Milei, con la mira puesta en las elecciones presidenciales de 2027. Participaron legisladores, gobernadores, intendentes y referentes territoriales que coincidieron en la necesidad de articular una alternativa amplia.
El peronismo nacional comenzó a armar un frente opositor rumbo a 2027
Dirigentes de distintas provincias y sectores, con Sergio Massa a la cabeza de la convocatoria, plantearon dejar atrás las divisiones y construir una alternativa nacional al Gobierno de Javier Milei
La convocatoria fue difundida por el Frente Renovador y contó con la presencia de su líder, Sergio Massa. Lo acompañaron el senador nacional por Santiago del Estero Gerardo Zamora, el senador y ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac, el vicegobernador de Río Negro Pedro Pesatti y el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos.
Diputados e intendentes
También asistieron los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel. Se sumaron intendentes bonaerenses nucleados en La Liga, entre ellos Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno) y Federico Achával (Pilar), además de otros jefes comunales y dirigentes de distintos puntos del país.
Unidad por encima de las diferencias
El encuentro se realizó en el marco del Día de la Militancia peronista. Según el planteo difundido por el Frente Renovador, los dirigentes sostuvieron que, pese a las diferencias internas, existe una base común para construir una propuesta de cara a 2027, apoyada en una historia y una identidad compartidas.
Otro de los ejes fue la necesidad de superar las divisiones y las desconfianzas, recuperar la capacidad de escucha y reconstruir la confianza a partir de hechos concretos. Los participantes coincidieron en que la unidad debe ponerse por encima de las aspiraciones individuales.
En pocas palabras
- Frente opositor: Dirigentes del peronismo se reunieron para armar una alternativa opositora de cara a 2027.
- Unidad: Se enfatizó la necesidad de superar diferencias internas y reconstruir la confianza entre los sectores.
- Participación: Asistieron legisladores, gobernadores, intendentes y referentes de distintas provincias.