El sector de legisladores provinciales que responde a Luis Petri fijó postura y argumentó la falta de acompañamiento al proyecto de Presupuesto 2027 en la Legislatura mendocina.
Gustavo Cairo explicó por qué el petrismo no avaló el endeudamiento propuesto por Alfredo Cornejo
El diputado provincial Gustavo Cairo cuestionó el pedido de crédito por más de 300 millones de dólares impulsado por la gestión de Alfredo Cornejo en el Presupuesto 2027
El petrismo salió a responder a las críticas del oficialismo provincial por la demora en el tratamiento de la pauta de gastos. Fue el diputado provincial Gustavo Cairo quien expresó la posición del espacio a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, centrando el rechazo en el pedido de endeudamiento por más de 300 millones de dólares promovido por el Gobierno de Alfredo Cornejo.
"A los mendocinos se los ayuda bajando impuestos, no endeudando a la provincia sin saber dónde va esa deuda, cómo y quién la paga", sostuvo Cairo en su publicación, marcando distancia de la estrategia financiera planteada por el Ejecutivo provincial.
Reclamó precisiones sobre el crédito y el rumbo fiscal
En su mensaje, el legislador cercano al petrismo planteó la necesidad de transparentar los alcances de la toma de deuda antes de avanzar con su aprobación en el ámbito legislativo. "Hay que poner sobre la mesa los números, los programas y los proyectos: qué se va a hacer, cuánto cuesta y cuál es el beneficio para Mendoza", exigió.
El pronunciamiento se dio luego de que desde el entorno del Gobierno provincial apuntaran contra el petrismo y el peronismo por la traba en la discusión presupuestaria, acusándo a ambos sectores de actuar con especulación electoral. Frente a ese escenario, Cairo subrayó el impacto de cualquier operación crediticia sobre los contribuyentes locales: "Cada peso que se pide prestado lo pagan los mendocinos".
Finalmente, el diputado sintetizó la postura de su espacio en torno al equilibrio fiscal y el alivio tributario como eje central: "Es con un presupuesto sin déficit y bajando impuestos, la mejor manera de defender a los mendocinos".
En pocas palabras
- Endeudamiento provincial: Gustavo Cairo criticó el pedido de crédito de 300 millones de dólares por parte del Gobierno de Alfredo Cornejo.
- Argumento del rechazo: Cairo consideró que la ayuda a los mendocinos se logra bajando impuestos, no contrayendo deuda sin claridad sobre su destino.
- Transparencia fiscal: El diputado exigió que se especifiquen los proyectos y costos antes de aprobar cualquier toma de deuda, recordando que el pago recae sobre los contribuyentes.