Desde el petrismo pidieron que el oficialismo explique el destino del endeudamiento solicitado. Foto: archivo

Reclamó precisiones sobre el crédito y el rumbo fiscal

En su mensaje, el legislador cercano al petrismo planteó la necesidad de transparentar los alcances de la toma de deuda antes de avanzar con su aprobación en el ámbito legislativo. "Hay que poner sobre la mesa los números, los programas y los proyectos: qué se va a hacer, cuánto cuesta y cuál es el beneficio para Mendoza", exigió.

El pronunciamiento se dio luego de que desde el entorno del Gobierno provincial apuntaran contra el petrismo y el peronismo por la traba en la discusión presupuestaria, acusándo a ambos sectores de actuar con especulación electoral. Frente a ese escenario, Cairo subrayó el impacto de cualquier operación crediticia sobre los contribuyentes locales: "Cada peso que se pide prestado lo pagan los mendocinos".

Finalmente, el diputado sintetizó la postura de su espacio en torno al equilibrio fiscal y el alivio tributario como eje central: "Es con un presupuesto sin déficit y bajando impuestos, la mejor manera de defender a los mendocinos".