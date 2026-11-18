El Senado de la Nación se encuentra en medio de una jornada de alta tensión para debatir la suspensión de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el calendario electoral de 2027. El oficialismo busca obtener las firmas necesarias en la Comisión de Asuntos Constitucionales para que el proyecto pueda llegar al recinto y para eso el oficialismo anunció la exclusión de las colectoras del proyecto .
El oficialismo retira las colectoras para avanzar en el Senado con la suspensión de las PASO
El Senado debate la reforma electoral para definir la eliminación de las colectoras y avanzar con la suspensión de las primarias hacia 2027
La iniciativa oficial, considerada prioritaria para el oficialismo, requiere al menos 10 votos en comisión. De conseguir ese objetivo, el siguiente paso sería una eventual sesión prevista para el jueves 26 de noviembre, donde se necesitarán 37 votos, la mayoría absoluta de la Cámara alta, para su aprobación general y por artículo.
Debate clave sobre la reforma electoral en la cámara alta
En medio de las negociaciones, que permanecen abiertas con sectores dialoguistas que reclaman modificaciones, el oficialismo anunció la exclusión de las colectoras del proyecto. Este punto había sido uno de los que generó mayores cuestionamientos durante el debate en comisión.
Tras el anuncio de la eliminación de las colectoras, la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales pasó a un cuarto intermedio. Los senadores retomarán el análisis del texto definitivo a las 16 horas en el Salón Azul con el objetivo de avanzar hacia la firma del dictamen sobre la suspensión de las PASO.
El senador José Mayans, jefe del bloque peronista, objetó el tratamiento del proyecto de reforma electoral, advirtiendo sobre su posible impacto en numerosos partidos políticos. Solicitó que la comisión escuche a las fuerzas que pidieron exponer antes de dictaminar, calificando el artículo 18 como una “aberración jurídica” por modificar el sistema para una sola elección.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, reconoció la existencia de pedidos de participación, pero señaló que fueron presentados tardíamente. Afirmó que la comisión permanece abierta al diálogo y propuso reanudar el debate para analizar el texto definitivo.
En pocas palabras
- Senado debate: la Cámara alta analiza la suspensión de las PASO para 2027 y eliminó las colectoras del proyecto.
- Oficialismo prioriza: busca 10 votos en comisión para llevar el proyecto de reforma electoral al recinto.
- Negociaciones abiertas: tras excluir las colectoras, se reanudará el debate en comisión para firmar el dictamen.