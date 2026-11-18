Tras el anuncio de la eliminación de las colectoras, la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales pasó a un cuarto intermedio. Los senadores retomarán el análisis del texto definitivo a las 16 horas en el Salón Azul con el objetivo de avanzar hacia la firma del dictamen sobre la suspensión de las PASO.

El senador José Mayans, jefe del bloque peronista, objetó el tratamiento del proyecto de reforma electoral, advirtiendo sobre su posible impacto en numerosos partidos políticos. Solicitó que la comisión escuche a las fuerzas que pidieron exponer antes de dictaminar, calificando el artículo 18 como una “aberración jurídica” por modificar el sistema para una sola elección.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, reconoció la existencia de pedidos de participación, pero señaló que fueron presentados tardíamente. Afirmó que la comisión permanece abierta al diálogo y propuso reanudar el debate para analizar el texto definitivo.