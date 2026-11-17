El vocero Adrián Ravier. La agenda completa de temas a tratar en extraordinarias se definirá oficialmente, a la espera de proyectos como la Ley Malvinas y la reforma del Banco Central.

Debate sobre la reforma electoral y las extraordinarias

La decisión de convocar a extraordinarias se da en el marco del inminente cierre del período de sesiones ordinarias el próximo 30 de noviembre. Si bien el oficialismo ha manifestado su intención de avanzar con proyectos clave como la modificación de las normas electorales para eliminar las PASO y el Presupuesto, la agenda completa aún está sujeta a la definición de la Casa Rosada.

El Poder Ejecutivo todavía debe definir qué iniciativas integrarán la discusión, entre las cuales se mencionan la Ley Malvinas, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Tierras. La ley de ludopatía, que obtuvo media sanción en Diputados y requiere tratamiento en el Senado antes de fin de mes para no perder estado parlamentario, también genera expectativa.

En el ámbito político, el oficialismo ratifica su intención de terminar con las primarias obligatorias y debatir sobre las listas colectoras. El vocero presidencial Adrián Ravier aseguró que el financiamiento de las internas partidarias es un punto central de la postura gubernamental, en tanto que la ley de prevención de la ludopatía sigue generando reclamos de diversas organizaciones sociales.