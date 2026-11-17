El gobierno nacional anunció que realizará sesiones extraordinarias en el Congreso durante las primeras semanas de diciembre sin un temario definido, mientras impulsa proyectos clave como la Reforma Electoral para el debate legislativo.
El gobierno nacional anunció que llamará a sesiones extraordinarias del Congreso en diciembre
El vocero presidencial Adrián Ravier confirmó la convocatoria a sesiones extraordinarias para debatir iniciativas clave como la Reforma Electoral
La convocatoria se concretará sin que aún se especifiquen los temas que se abordarán en este período legislativo. El vocero presidencial, Adrián Ravier, brindó la información en una conferencia de prensa en la Casa Rosada y señaló que las medidas ocurrirán al menos en las primeras semanas del mes.
Ante la consulta sobre proyectos pendientes, como la ley de ludopatía que perderá estado parlamentario si no se trata, el funcionario evitó comprometerse a su inclusión y señaló que la agenda se conocerá cuando se formalice el llamado oficial.
Debate sobre la reforma electoral y las extraordinarias
La decisión de convocar a extraordinarias se da en el marco del inminente cierre del período de sesiones ordinarias el próximo 30 de noviembre. Si bien el oficialismo ha manifestado su intención de avanzar con proyectos clave como la modificación de las normas electorales para eliminar las PASO y el Presupuesto, la agenda completa aún está sujeta a la definición de la Casa Rosada.
El Poder Ejecutivo todavía debe definir qué iniciativas integrarán la discusión, entre las cuales se mencionan la Ley Malvinas, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Tierras. La ley de ludopatía, que obtuvo media sanción en Diputados y requiere tratamiento en el Senado antes de fin de mes para no perder estado parlamentario, también genera expectativa.
En el ámbito político, el oficialismo ratifica su intención de terminar con las primarias obligatorias y debatir sobre las listas colectoras. El vocero presidencial Adrián Ravier aseguró que el financiamiento de las internas partidarias es un punto central de la postura gubernamental, en tanto que la ley de prevención de la ludopatía sigue generando reclamos de diversas organizaciones sociales.
En pocas palabras
- Sesiones extraordinarias: el gobierno convocará al Congreso en diciembre para debatir iniciativas clave.
- Reforma Electoral: se impulsa el debate sobre la modificación de las normas electorales, incluyendo la posible eliminación de las PASO.
- Temario pendiente: la agenda completa de temas a tratar se definirá oficialmente, a la espera de proyectos como la Ley Malvinas y la reforma del Banco Central.