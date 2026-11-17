El oficialista Agustín Coto presidió la reunión de la que también participaron los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suarez. Foto: Senado de la Nación

Suspensión de las PASO sólo por 2027

En lugar de avanzar hacia una eliminación definitiva del sistema electoral primario, el nuevo borrador circunscribe la medida a una suspensión por única vez aplicable exclusivamente a los comicios del 2027.

Asimismo, como principal concesión política para contener los reclamos del interior, el proyecto contempla la habilitación de listas colectoras por única vez. Este mecanismo permitiría que distintas fuerzas políticas locales acompañen una misma fórmula presidencial a nivel nacional pero compitan con boletas legislativas propias, un punto que generó intensas discusiones y resistencia en sectores internos de Juntos por el Cambio, como el espacio conducido por Patricia Bullrich.

Por su parte, el bloque del PRO ratificó su predisposición a debatir y acompañar la suspensión de las primarias y la implementación de herramientas como "Ficha Limpia", aunque advirtió que la letra chica del articulado y los cambios introducidos a último momento siguen bajo análisis estricto dentro de la mesa ejecutiva partidaria.

Con el reloj corriendo en la recta final del período ordinario, La Libertad Avanza necesita blindar los acuerdos parlamentarios y sumar los votos necesarios en la Cámara alta para evitar un nuevo traspié legislativo, apuntando a llevar el proyecto al recinto en los próximos días.