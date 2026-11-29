Las mediciones serán decisivas y ni Mema ni García Zalazar superan a Ulpiano Suarez hoy; pero sí cuentan con un dato que los alienta: la definición finalmente no será en diciembre. Todo va a pasar a febrero. Lo tienen decidido ¿El porqué? La falta de señales contundentes de Casa Rosada en torno al "otro" candidato.

Cornejo viene hablando hace rato con el equipo de Milei. El acuerdo nacional de cómo serán las listas, sellado con Santilli días atrás, y que Diario UNO publicó en exclusiva, estaba pulido desde el Mundial. Pero pasó el dictamen de la reforma electoral en el Congreso y pasó incluso la votación en la primera de las cámaras para esa reforma electoral, y no afloró ningún arreglo. No ocurrió nada en lo local.

Cornejo-Hebe. La definición de la fórmula casi cuatro años atrás también se dio en febrero.

Se creía que con la discusión de las PASO llegaría -a la postre de un toma y daca- el acuerdo para bajar a Petri. Lo que le dijeron al círculo más cercano del gobernador, semanas atrás, es que en Mendoza y en Jujuy todavía nada está dicho. No han bajado a nadie por ahora ni ocurriría algo así, por lo menos en el corto plazo. Al diputado nacional tampoco le han llegado señales, en teoría. Ni por sí ni por no.

Ese puede ser el motivo principal de que la definición del candidato único quede para el año que viene. En 2023, por otros motivos, Cornejo también aguardó y recién en febrero explicitó que jugaría junto a Hebe Casado. "Nosotros queríamos que fuera ya, que se terminara esto. Pero está todo dicho. Se pasa para adelante la bajada de martillo", dice una alta fuente.

El horizonte del PRO y los armados de Ulpiano

Petri apuesta todo a los buenos vínculos que aún tiene con el núcleo del mileísmo. Algo así dejó claro Santilli en su visita a la provincia, cuando evitó siquiera tocar el tema.

Y si todo saliera a pedir del Gobierno y el sanmartiniano al final necesitase ir por afuera, igual jugaría. Sabe que a su nombre le va bien en las encuestas, aunque su círculo entiende que todo sería mucho más complicado: el radicalismo y la derecha mendocinos dividen 55 puntos. Con un peronismo competitivo, como parece que habrá, el PJ y su frente ampliado podrían tranquilamente hacer 25%. Lo justo para pasar por el medio.

Para esa aventura, ir como outsider de la alianza si no quedara otra, ¿siguen estando los sellos disponibles? El PD sí. Lo del PRO se dificulta. Este sábado se hizo una asamblea pedida por Gabriel Pradines. Necesitaban 84 votos de 166 asambleístas para que les dieran al guaymallino y a Esteban Allasino la llave que cierre coaliciones con otros partidos. Lo lograron. Y su plan A es estar con Cornejo y Milei. Su plan B, también.

La cosa es simple: la Nación pondera la gestión en Luján y la figura de Allasino les parece interesante para mantenerla adentro y traccionar. Algo dijeron funcionarios nacionales a gente del PRO hace poco. Se reunieron con el jefe de Gabinete y sus asesores durante la visita a Mendoza.

Además, Pradines quiere volver a ir por la intendencia de Guaymallén. Viene de dos malas experiencias con LAUM y con Provincias Unidas. Necesita ir con la boleta más fuerte posible y no por fuera. Además, aunque hay buen vínculo con el petrismo, saben que Luis y compañía no son ni fueron formalmente del PRO jamás. No habría cargo de conciencia por soltar esa mano.

Allasino y Pradines, dos de los "fuertes" del PRO, con Macri en su último acto en Mendoza.

Diciembre sí tendrá una definición

Ulpiano Suarez mantiene reuniones con varios espacios y dirigentes. Hace poco con Germán Vicchi del PRO y el viernes anterior con el empresario cercano al PD Pipo Álvarez. El capitalino espera las dos definiciones: si habrá PASO y si es el candidato. Alinea de a poco su perfil con el de La Libertad Avanza. "Siempre se estuvo del lado de bajar el déficit y se valoró la mejora de la inflación", apuran los suyos. Son tiempos.

Tadeo también espera los movimientos nacionales, pero es uno de los que puede engrosar la campaña con "noticias", con títulos. El viernes los empresarios de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet) escucharon en su cena anual -pareció ser el orador del Ejecutivo, porque Cornejo no fue- que la DGE ampliará el centro que la entidad tiene en Guaymallén, cerca del Italiano. Al encuentro de la Cámara de Comercio de Tunuyán -donde también estaba Ulpiano-, llevó un convenio para capacitar en IA a empleados de esas empresas. En San Rafael, la ampliación del centro tecnológico alineado a la empresa Tassaroli.

El oficialismo, y los cuatro candidatos por su cuenta, tejen puentes. Es un error pensar que la coalición va a ser cerrada (solo UCR y LLA). El 12, cuando se haga el congreso partidario de la UCR, se conformará una junta electoral: los miembros centrales serán Cornejo y Lombardi más uno. Se habilitará a la constitución de frentes y ya hay charlas con algunos partidos más chicos:

Por ejemplo, el del titular de Relaciones Internacionales, José María Videla, está casi garantizado. Sondearon algunos más chicos, como la Democracia Cristiana. El Partido Libertario por ahora no. Y se viene la vuelta de un viejo amigo, que vivió una fugaz temporada en el demarchismo: vuelve a estar adentro el Partido de los Jubilados.

Lo mismo piensan los petristas, que, en el peor de los casos, si lograran correrlos, competirían con el paraguas de Mendocinos por el Futuro. Está pensado.

Lo claro es que hay cada vez más versiones de que no habrá PASO. Cuando salga la ley -que no está garantizada- en Diputados de la Nación, comenzará el rally mendocino por esa definición. Eso sí lo definirá en diciembre el Gobierno. Si no lo hicieran, los intendentes que quieran desdoblar tendrían que llamar en enero. Sería una competencia despareja que ellos sí tengan PASO y el resto no. En teoría el Barrio Cívico no quiere jugar esa ventaja.

Por qué Rufeil decidió jugar

La pregunta de la semana es quién impulsó a Raúl Rufeil a lanzarse. La primera hipótesis de muchos apuntó a Mario Abed, porque han solido jugar en tándem. Negativo. Abed no tuvo nada que ver ahí, se corre olímpicamente y sigue muy cerca de Ulpiano Suarez.

¿Lo mandó Cornejo al sanmartiniano, entonces? Menos. Rufeil no es de la mesa de confianza del gobernador. Incluso tuvieron chispazos este año, pero hubo un leve acercamiento tiempo atrás. Lo que sí tiene Rufeil es buena onda con la corriente libertaria de La Púrpura, que incluso planea su tercera reunión mendocina en tierras esteñas antes de fin de año. Pero el lanzamiento sería, igual, por el lado de los radicales.

"No avalo esa candidatura ni la dejo de avalar", dijo Cornejo el viernes, como para decir algo. Agregó que el médico está de acuerdo con su postura: jueguen, pero el candidato final será solo uno. Su jugada pone, eso sí, una lupa mucho más grande sobre la sucesión en la intendencia ¿A quiénes apoya y a quiénes apoyará el Ejecutivo de la provincia?

Raúl Rufeil dio la sorpresa política de la semana. Dice que quiere ser el candidato de los productores agrícolas.

En teoría, el nombre que impulsa el Cuarto Piso es el de José Orts, ex legislador y titular del Iscamen. Mauricio Petri -como se sabe, hermano del diputado nacional- es otro de los que casi a viva voz juegan para 2027, pero a pesar de ser el secretario de Gobierno, hay voces que dicen que no es el favorito del intendente. Sí podría tener banque del Cuarto Piso. La opción de que sea Marité Baduí no caducó y es del agrado del círculo íntimo.

Asoman otras dos figuras que deslizan desde adentro del municipio: el empresario Eloy Guerrero, conocido por ser dueño de la estación de servicio, además de ser consejero de Irrigación por la cuenca del Tunuyán Inferior; y el titular de la bancada oficialista en el Concejo: Walter Sar Sar. Por el peronismo, es sabido que Jorge Omar Giménez está analizando jugar.

El Presupuesto llegó al Senado

El Ejecutivo está a punto de lograr algo poco usual: el roll over de deuda por tres años. Roll over indefinido hasta el 2029. Ahora, el enfoque vuelve a ser el legislativo. Se dirimirá en el Senado. El Gobierno tiene los votos. Va a abrir la sesión en comisiones -que se tome el dictamen que ya venía de la otra cámara y se arranque directo- y va a someter a votación.

Los tres petristas de esa cámara, primero que "son más tranqui", en palabras del cornejismo. Segundo, ya saben que el asunto se definió y pueden votar a favor sin problemas. Con ellos y los 16 senadores propios ya hay 19 adhesiones de las 26 necesarias para los dos tercios.

Griselda Petri encabezó los reclamos de su sector contra la primera -y segunda- versión del Presupuesto 2027.

Luego, La Libertad Avanza pondrá sus cinco y ya solo faltarán dos, que saldrán de algunos -o todos- de estos tres nombres: Duilio Pezzutti; el PRO de Martín Rostand y/o el PD de Armando Magistretti. Estos últimos tienen todo el camino allanado para acompañar, a pesar de que el sanmartiniano y demócrata viene marcándole la cancha bastante al Ejecutivo.

Cuando terminen de aprobarlo, con los dos PJ oponiéndose, también habrá espacio para que se voten la Ley de Farmacia, la definición sobre el inmueble del Hogar Santa Marta y los cambios en el nuevo Régimen 39, parte de la reforma laboral en Salud.

Es decir, un supermartes para ir despidiendo las sesiones ordinarias del Senado.