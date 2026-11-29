La senadora radical por el tercer distrito Yamel Ases tiene un proyecto en ese sentido, con estado parlamentario. Algunos lo han pedido para tenerlo a mano. Sobraría decir que el gobernador Alfredo Cornejo tiene bien claro que, sin PASO nacional, no habría PASO locales posibles. Y además, no lo ve mal para el oficialismo de Cambia Mendoza. La suspensión de las primarias locales le atrae más que ir a ver el debut del Tomba en su tercera incursión en Primera División.

La suspensión de las PASO simplifica el año electoral de los votantes.

La suspensión por 2027 de las PASO mendocinas, si se aplica, abarcará también a los municipios que desdoblan sus elecciones.

Todas estas comunas son gobernadas por la oposición peronista en la provincia, aunque no todos los intendentes justicialistas se apegarían a la chance de desdoblarse que les da la ley electoral mendocina, y votarán junto con el gobierno. Esos serían los casos de Lavalle y Malargüe, gobernados por los peronistas Edgardo González y Celso Jaque. Estos datos son importantes, porque el plazo que tienen los jefes comunales para abrirse de las elecciones provinciales y montar su propia historia vence el 25 de enero. En menos de dos meses.

Las cuestiones políticas

La eliminación de las PASO tiene muchas consideraciones. Obviamente, hacerlas o no beneficia a alguien y perjudica a otros. Veamos la interna de Cambia Mendoza. Filosóficamente, todos están de acuerdo con las PASO. Pero hay quienes piensan que es una buena idea ir cerrándole puertas al ex radical libertario Luis Petri.

El acuerdo con Nación para bajar a Petri y permitir que pase sin problemas un candidato del riñón del oficialismo está en “veremos”. La visita de Diego Santilli semanas atrás -a la II Cumbre de Minería Sustentable- enfrió los ímpetus acuerdistas.

¿Y entonces?

“El acuerdo va a estar”, se ilusionan en el Gobierno. Pero la verdad, las dudas de que Petri se baje son grandes. Sobre todo desde su posteo del viernes a la noche. "No soy parte del oficialismo provincial; de hecho, lo enfrenté en el 2023 porque tenemos visiones distintas sobre el presente y futuro de Mendoza", escribió como parte de una respuesta firme a Cornejo, que mandó a los petristas a elegir qué quieren ser cuando sean grandes.

Sí es posible que le vayan restando posibilidades. Un acuerdo entre Cambia Mendoza y LLA le limitaría el uso de la marca libertaria. Pero a la vez, es muy difícil imaginar que el presidente Milei le prohíba competir a Petri. Más bien, es probable que lo deje correr. Distinto es un apoyo decidido.

Si hay acuerdo entre Cambia Mendoza y la Casa Rosada y Petri quiere competir igual por la gobernación, el presidente no se lo va a impedir. Pero sería extraño que Milei pueda venir a hacer campaña por el hijo pródigo. Eso estaría por verse. No parece haber chance, en ese escenario casi distópico. Diferente sería si Petri logra el apoyo libertario en pleno y no hay acuerdo Cornejo-Milei, la hermana Karina, y los Menem Lule y Martín.

Cornejo envió un mensaje fuerte a las tropas libertarias de Mendoza. “No se puede estar de los dos lados del mostrador”, dijo el gobernador. Es decir, no es posible ser oficialista y opositor al mismo tiempo. Y Petri eligió. Está del otro lado. Sacó patente de corso con el siguiente posteo en la red social X:

El tuit de Petri respondiéndole a Cornejo.

Uno de los libertarios (pocos) con carrera política y los mocasines gastados dijo a esta columna: “Nosotros estamos arriba del mostrador. Es el lugar más peligroso”. Avanzó más en el razonamiento. "Cornejo se equivoca porque a todos los quiere tratar de empleados. Lo puede hacer con algunos candidatos, pero no con Luis", reflexionó.

Este escalón de más en la discusión soterrada entre Cornejo y Petri tiene una zona de riesgo. El presupuesto provincial pasó por zona de turbulencias y aún debe tratarse en el Senado de la Provincia.

El oficialismo tiene los votos más apretados que zapato dos números más chico. Para el capítulo de toma de deuda para la producción que tanta discusión generó, necesita 25 votos. Lo mismo si quieren tratarlo sobre tablas sin pasar por comisiones. El bloque Cambia Mendoza-UCR tiene 19 votos. Pero en ese grupo hay tres petristas: Walther Marcolini, Oscar Sevilla y Beatriz Galiñares. Los tres son radicales. Es difícil que voten contra el presupuesto, dada la presión de las cámaras empresarias, comerciales y de productores. Pero el riesgo existe. Con los cinco de La Libertad Avanza, llegan a 24 votos. El restante podría ser del PRO. En ese bloque hoy unipersonal está Martín Ronstadt. Ex La Unión Mendocina, con licencia de anticornejista al día.

Los petristas no se meterán a una interna ni abierta ni cerrada dentro de Cambia Mendoza. Si hay PASO, van. Si no hay, armarán rancho aparte. La fortaleza de esa construcción dependerá de cuánto puedan usar la figura de Javier Milei y el sello de La Libertad Avanza.

Las PASO y el juego de conveniencias

Las PASO provinciales huelen a calas. Están en terapia intensiva. Hace un año, cualquier funcionario del Gobierno no las habría discutido y probablemente las hubiera defendido como sostén principal de la democracia republicana y participativa. Hoy están mirando el humor social. Lo tienen medido.

“La gente está harta de ir a votar siete veces”, comentó un ministro. Y acordó que las primarias de la ley mendocina hoy lucen poco saludables, apreciación en la que coincidirían los tres candidatos “oficiales” de Cambia Mendoza: Tadeo García Zalazar, el flamante hombre casado Natalio Mema y el intendente de capital Ulpiano Suarez. ¿Raúl Rufeil? Es muy pronto para medir siquiera el peso de su lanzamiento.

Luis Petri junto a Javier y Karina Milei.

Al Gobierno no le faltarían ganas de suspender las PASO. No quiere darle a Petri la posibilidad de representar a un oficialismo que no siente como propio hace años, aunque últimamente es cuidadoso de sus palabras. Su sector quedó en el medio del lío por el presupuesto mendocino la semana pasada, y pese a ello el diputado nacional y ex ministro de Defensa no dijo ni pío.

La idea que tienen en el Gobierno si no consiguen bajar a Petri en las negociaciones es enfrentarlo directamente en la general mientras le van quitando agua de la pelopincho para que no pueda ensayar la aventura de largarse a navegar solo a como dé lugar.

¿Y el peronismo?

El oficialismo contaría con un aliado impensado en esta idea que aún es embrionaria. Al peronismo de la nomenclatura partidaria no le vendría mal suspender las PASO y resolver sus asuntos en una interna cerrada o un congreso, o en la “rosca”.

No se ve mucha chance de que la candidatura a gobernador del PJ se resuelva en internas. Matías Stevanato es número puesto salvo sorpresas. El kirchnerismo y la izquierda -peronista o no, pero con vocación frentista- irían por otro lado. La perjudicada sería Flor Destéfanis. La intendenta de Santa Rosa no tendría chance de llegar a la postulación a gobernadora sin una PASO.

Las definiciones se precipitarían antes de fin de año. Antes, hay que transcurrir el Congreso de la UCR del sábado 12 de diciembre. Allí se va a elegir la junta electoral partidaria. Todos sus miembros serán luego parte de la junta del frente Cambia Mendoza. Además, se determinará una comisión política para gestionar acuerdos con otros partidos. Allí estarán Alfredo Cornejo, el presidente de la Cámara de Diputados y del partido, Andrés “Peti” Lombardi, y algún intendente del Gran Mendoza, posiblemente Diego Costarelli.

Hay que esperar la definición de las PASO nacionales en la Cámara de Diputados, lo que desencadenará la suspensión de las PASO locales, aunque sin definición de fechas electorales. Eso dependerá de cuánto progrese el acuerdo con Milei. Todos los escenarios son posibles.