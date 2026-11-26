Así terminó la votación en el Senado para suspender las PASO 2027 en el orden nacional. Foto: Senado de la Nación

Reapareció Anabel Fernández Sagasti

Una de las novedades de la sesión fue la reaparición de la senadora nacional mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien estaba de licencia tras haber sido mamá el 23 de septiembre. Ese día -hace poquito más de 2 meses- nació Astor.

La legisladora kirchnerista votó en contra de la suspensión de las PASO.

Reapareció en el Senado Anabel Fernández Sagasti.

En cuanto a quienes acompañaron la suspensión de las PASO, ademas de los 21 de la LLA, fueron los 10 senadores de la UCR (incluidos los mendocinos Rodolfo Suarez y Mariana Juri) tres del PRO; 2 de Movimiento por Misiones, 2 de Provincias Unidas, 2 de Mover por Santa Cruz, y los monobloques Primero los Salteños, Despierta Chubut, y la Neuquinidad

En rechazo a la reforma se ubicó el bloque Justicialista, presidido por José Mayans e integrado por 22 senadores.

La misma postura mantuvieron los representantes del Frente Cívico de Santiago del Estero, espacio liderado por Gerardo Zamora, y el monobloque Justicia Federal Social, conducido por Fernando Salino.

El oficialismo pudo lograr sancionar la suspensión de las PASO, tras el acuerdo celebrado entre el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los gobernadores, y los consensos logrados por la jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich.

Con la suspensión de las PASO los partidos políticos deberán elegir sus candidatos de acuerdos a sus cartas orgánicas de sus partidos y tendrán plazo hasta el 30 de Agosto para definir sus postulantes.

Uno de los puntos claves sancionado por los diputados fue Ficha Limpia, que también contempla la implementación de Ficha Limpia, que impide que dirigentes con condenas en segunda instancia por delitos dolosos puedan presentarse como candidatos.

En el debate en particular se modificó el proyecto para establecer la obligatoriedad del debate presidencial en segunda vuelta y establecer sanciones al candidato que no participe del mismo, ya que le quitará la publicidad gratuita en los medios de comunicación.

La propuesta incluye, además, la suspensión de las elecciones de representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur que seran elegidos por el Congreso Nacional, con lo cual Diputados y Senadores elegir los 43 legisladores.

Además se restituye de la mitad de la publicidad electoral contemplada en la legislación vigente.

También elimina la veda electoral para los comercios y los espectáculos que podrán funcionar normalmente el día de las elecciones, solo se establecerá que dos días antes los candidatos no podrán hacer candidatos