Matías Stevanato suena como el plan A del PJ mendocino para pelear por la gobernación, pero él elige dilatar el lanzamiento de su candidatura y esconde las cartas hasta ver cómo jugará el oficialismo y con quién.

Con ese escenario ambivalente, al stevanatismo le sobran argumentos para no mostrar sus cartas. Es más, cuando se los consulta algunos hasta parecen envalentonarse. "Si hay alguien que quiera lanzarse ya, que lo haga. Es más: si puede alguno o alguna asegurarle al peronismo un triunfo, nosotros nos encolumnamos", dicen desafiantes.

No la nombran, pero el mensaje pareciera ir a la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, que sigue recorriendo la provincia con su propuesta y parece decidida a dar la pelea interna por la gobernación. E incluso a alguno más que pudiera tener las mismas aspiraciones.

Desde otro lugar, un experimentado dirigente del PJ que respalda a Stevanato se asume ansioso ante la indefinición del intendente. Tanto, que admite que hay quienes piensan en un plan B: "Si el Matías no se decidiera a jugar, un buen candidato podría ser el mismo Emir Félix; tiene experiencia, tiene gestión, tiene conducción", resume.

Sin embargo, desde el sector de los hermanos Félix no hay movimientos que por ahora hagan pensar que el diputado nacional tiene esas intenciones. Él y su sector están más enfocados primero en las elecciones de autoridades partidarias que se darán este domingo, y en la estrategia que debería desandar el PJ para ser más competitivos.

El diputado nacional y presidente del PJ mendocino, Emir Félix, buscará la reelección este domingo aunque enfrenta una dura interna en Guaymallén.

Eso explica que hayan pedido una encuesta que estará lista en los primeros días de diciembre, en donde se mide a todos los intendentes del PJ, su posicionamiento y la intención de voto que podrían tener de querer sucederlo a Alfredo Cornejo en el sillón de San Martín.

Esos números vendrían a calmar algunas ansiedades de los más tradicionalistas, que se habían ilusionado con un lanzamiento de Stevanato a lo peronista, con acto, militancia y todo. Entre ellos hay dirigentes que presionan para que el maipucino "demuestre que efectivamente tiene vocación de gobernar la provincia".

Ante esas presiones que se multiplican, los que llevan la camiseta de Stevanato contraponen que al peronismo hoy no le sirve hablar de candidaturas. "La gente está complicada con llegar a fin de mes, está buscando trabajo o sumando más para poder comer, está endeudada. Si vos venís y le hablás de candidaturas, tiene todo el derecho de mandarte a la mismísima...", retrucan.

De igual forma marcan que, aun cuando no haya lanzamiento formal, eso no supone que el maipucino esté de brazos cruzados sin construir por lo bajo su candidatura. Por un lado ya hay varios dirigentes trabajando en áreas puntuales para generar propuestas de campaña aplicables en una potencial gestión. Y por otro, su sector -que es el de los intendentes-, con el estratega de Carlos Ciurca detrás, también puja para quedarse con la conducción partidaria en cada comuna. El primer enfrentamiento clave será este domingo en Guaymallén.

Con ese cuadro de situación, al parecer ni Papá Noel ni los Reyes Magos podrían ver el lanzamiento de Stevanato, y los ansiosos deberán tomar algo para poder esperar a que ocurra en 2027.

La interna, el discurso de Ilardo y el rol de "los jefes"

Por si no tuvieran frentes en los que ocuparse, a los peronistas los sorprendió este miércoles el discurso del diputado de Fuerza Patria Lucas Ilardo en medio de la votación por el presupuesto.

Cuando le tocó votar, el camporista se despachó con una urticante crítica a la conducción del partido -que lidera Emir Félix- y aseguró que en medio de la discusión entre cornejistas y petristas por el endeudamiento del presupuesto, "el peronismo miró como en un partido de tenis, sin hacer ni una sola propuesta".

Pero su crítica no se quedó solo en el rol del partido en la discusión de esta pauta de gastos para 2027. Fue para atrás, repasó que en los últimos 3 años los legisladores del peronismo le avalaron a Cornejo el endeudamiento que pidió, y sentenció que ahora esa fuerza "manda un WhastApp" para rechazarlo.

"¿Ustedes entienden el papelón en que convirtieron al partido?", marcó, previo a resaltar que se pasaba "por las medias" el mandato partidario de Emir Félix.

En medio del iracundo discurso, Ilardo aseguró casi a los gritos que él "no tiene jefes" y marcó que ese es el problema de algunos dirigentes de su partido.

La respuesta del sector de Emir Félix vino del lado del jefe del bloque peronista, el sanrafaelino Germán Gómez, quien se vio forzado a contestarle a Ilardo ante las consultas mediáticas. "Es muy fácil hablar de presupuesto y proyectos políticos cuando no nos ha tocado participar de procesos y no hemos ganado a nadie, ni hemos logrado ganar en ningún lugar del territorio provincial", disparó con referencia a los fracasos electorales que sufrió el kirchnerismo en Mendoza. Y al magro 14% de los votos que cosechó la fórmula que integró el mismo Ilardo en 2023.

Pero más allá de las respuestas en los medios, puertas adentro del PJ también hubo pases de factura que tuvieron a Ilardo como destinatario.

"Él dice que no tiene jefes y en parte es verdad, porque Ilardo hoy juega prácticamente solo. Y cuando habla así, habla por él, no por La Cámpora, con quienes estamos trabajando mejor. Pasa que él se distanció hasta de la conducción nacional de su sector cuando los tildó de 'caca' porque no la dejaron votar de forma virtual a Sagasti cuando estaba embarazada", se retrotrajo un dirigente de la mesa chica del PJ.

Se refiere a principios de agosto, cuando se discutía en el Senado la ley de tierras, y Anabel Fernández Sagasti atravesaba su semana 32 de un embarazo de riesgo por lo que pidió votar de forma remota, algo que su propio partido no acompañó, enviando su pedido a que se discuta en comisiones.

En ese momento, un Ilardo furioso tildó a "toditos, Los de la Cámpora, los de Axel, los de los gobernadores con una severenda casta o caca", posteó en su cuenta de X.

Ilardo iracundo.

Según sus propios compañeros, desde aquel posteo la relación de Ilardo con la cúpula de La Cámpora que lidera Máximo Kirchner no volvió a ser lo que era.

A eso se suma que luego de que se conociera la lista de unidad para la conducción partidaria que viene, se confirmó que el kirchnerismo no tuvo representación ahí.

"Está en una situación difícil, incluso incómoda para la misma Anabel, porque a ella se le termina el mandato (como senadora nacional), y cómo se negocia volver a ser parte de una lista cuando tu principal aliado maltrata así a la conducción", resaltó otro experimentado armador político del PJ.

Hay que decir que este diario intentó hablar con Ilardo para conocer sus motivaciones ante tal afrenta, pero él prefirió no hacer declaraciones al respecto.

La primera disputa es por Guaymallén

Esa dura interna que atraviesa el PJ, fundamentalmente con el sector K, se va a palpar este domingo en Guaymallén. Para la presidencia provincial del partido ya se sabe que avanza como única la lista de Emir Félix. Pero en la comuna más populosa -que suele definir elecciones- no hubo acuerdo y se avizora una dura batalla, aunque el padrón sea de unos 1.800 afiliados.

El kirchnerismo lleva como candidato al “Roly” Firmani, sindicalista de peso en la provincia, hombre de Atilra (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina). A ese sector, que tiene el respaldo de la gente del ex intendente Alejandro Abraham, se habrían sumado en los últimos días también Flor Destéfanis y el secretario de la CGT local, Ricardo Letard. Con todo ese respaldo parece tener fuertes chances.

Mientras, el sector de los intendentes y el ciurquismo empujan a Augusto “Tito” Rosales. Fue jefe de gabinete en el ministerio que condujo Guillermo Elizalde durante la última gestión provincial peronista y tuvo un paso por ANSES. Más un técnico que un territorial.

Para muchos esa puede ser una "internita", pero lo cierto es que en el partido pretenden resolver cómo y con quién se juega en Guaymallén porque es clave para cualquier armado de candidatura provincial.