El PRO Mendoza dio este sábado un paso clave en su armado de cara a 2027: su Asamblea Partidaria resolvió por unanimidad que el presidente del partido, Gabriel Pradines, y el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, sean los responsables de definir y suscribir, con firma conjunta, los acuerdos y frentes electorales que la fuerza decida integrar.
La delegación llega con el partido ya inserto en la alianza oficialista a nivel local. En febrero, el PRO de Allasino compitió en Luján de Cuyo dentro del frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, que superó el 59% de los votos y se quedó con cinco de las seis bancas de concejales en juego.
Esta decisión la tomó la Asamblea que estuvo presidida por Tomás Montenegro, abogado de la Juventud del PRO, junto al vicepresidente del órgano partidario, Diego Ercoli, concejal de Santa Rosa.
La moción fue presentada por la concejal de Tupungato Mónica Benítez, que recordó los antecedentes del partido en la materia: "Desde 2021 a la fecha, esta Asamblea aprobó por unanimidad una autorización conjunta al intendente y al presidente del partido, que comprendía tanto la firma del acuerdo como la definición de sus términos".
Benítez propuso repetir esa resolución para 2027, "con un mandato expresamente delimitado a ese ciclo electoral". Argumentó que ambos representan "la conducción política del partido y la experiencia de gestión".
El presidente de la Juventud del PRO, Lucas Faure, puso el acento en la unidad interna y en el perfil que el partido quiere ofrecer a un eventual frente.
El presidente del partido recalcó que ahora "hay que generar la mejor propuesta electoral" y llevar "a todos los rincones de la provincia" el modelo de gestión de Luján de Cuyo, "con espíritu frentista".
En pocas palabras
- PRO Mendoza: Designó a Gabriel Pradines y Esteban Allasino para conformar frentes electorales.
- Mandato: Autorizados por unanimidad para firmar acuerdos electorales para el 2027.
- Contexto partidario: La Asamblea partidaria busca unificar la estrategia electoral de la fuerza.