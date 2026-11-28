Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo junto a Mauricio Macri, presidente del PRO a nivel nacional y el legislador y presidente del partido en Mendoza, Gabriel Pradines. Foto: gentileza Municipalidad de Luján

La moción fue presentada por la concejal de Tupungato Mónica Benítez, que recordó los antecedentes del partido en la materia: "Desde 2021 a la fecha, esta Asamblea aprobó por unanimidad una autorización conjunta al intendente y al presidente del partido, que comprendía tanto la firma del acuerdo como la definición de sus términos".

Benítez propuso repetir esa resolución para 2027, "con un mandato expresamente delimitado a ese ciclo electoral". Argumentó que ambos representan "la conducción política del partido y la experiencia de gestión".

El presidente de la Juventud del PRO, Lucas Faure, puso el acento en la unidad interna y en el perfil que el partido quiere ofrecer a un eventual frente.

El presidente del partido recalcó que ahora "hay que generar la mejor propuesta electoral" y llevar "a todos los rincones de la provincia" el modelo de gestión de Luján de Cuyo, "con espíritu frentista".