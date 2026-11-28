El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazó este sábado por 18 votos contra 3 la solicitud de medidas provisionales presentada por la Argentina para suspender la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas. La decisión fue anunciada en audiencia pública desde las 8.00 (hora argentina) en la sede del organismo en Hamburgo, Alemania.
El Tribunal del Mar rechazó frenar la explotación petrolera en Malvinas, pero Quirno habló de un "paso histórico"
Por 18 votos contra 3, el organismo no hizo lugar a las medidas provisionales sobre el proyecto Sea Lion y asentó plazos asumidos por el Reino Unido
Tras el fallo adverso, el canciller Pablo Quirno calificó el pronunciamiento como "un paso histórico" en su cuenta de X, al sostener que "el organismo reconoció ante el mundo la disputa de soberanía que el Reino Unido intenta negar".
Los argumentos del Tribunal y los plazos británicos
Según el pronunciamiento del Tribunal, los reclamos argentinos exigen determinar previamente qué Estado ejerce la soberanía territorial sobre el archipiélago, un punto que los magistrados consideraron fuera del ámbito de interpretación y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Por esa razón, el organismo determinó que no se cumplían los requisitos de jurisdicción prima facie del tribunal arbitral que deberá constituirse y no avanzó en el análisis de la urgencia ni del riesgo de perjuicio irreparable planteados por la delegación argentina.
Aun así, el TIDM dejó asentados los compromisos asumidos por el Reino Unido durante las audiencias del 10 y 11 de noviembre:
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No iniciar actividades de perforación antes del 21 de marzo de 2027
No comenzar la extracción comercial de hidrocarburos antes de marzo de 2028
No otorgar nuevas licencias petroleras mientras siga suspendido el régimen de concesiones
El fallo también precisó que rechazar las medidas provisionales no prejuzga la competencia del futuro tribunal arbitral ni afecta el derecho de las partes a exponer sus argumentos sobre el fondo de la controversia, e instó a la Argentina y al Reino Unido a cooperar para acelerar la conformación del tribunal arbitral, prevista entre diciembre de este año y enero de 2027, en el marco del litigio iniciado por la Argentina el 28 de septiembre. El proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, es impulsado por Navitas Petroleum (65%) y Rockhopper Exploration (35%).
La respuesta de Quirno y el reclamo al Congreso
En su mensaje, Quirno afirmó que la resolución no legitima lo que calificó como el saqueo de los recursos argentinos ni cierra el reclamo nacional sobre las Islas Malvinas. Además subrayó que la decisión no prejuzga sobre el fondo del caso ni sobre la competencia del Tribunal Arbitral, cuya conformación aseguró que el Gobierno impulsará sin demora.
El titular del Palacio San Martín adelantó que el Ejecutivo avanzará "en todos los frentes" con mayor determinación, reforzando sanciones y profundizando acciones jurídicas, diplomáticas y económicas vinculadas a la cuestión Malvinas y los espacios marítimos. Además, vinculó el escenario internacional con el debate legislativo al recordar que el presidente Javier Milei pidió al Congreso la urgente sanción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, instó a los legisladores a cumplir con su responsabilidad institucional -bajo la advertencia de que, de no hacerlo, "que Dios y la Patria se lo demanden"- y cerró ratificando que, por historia y por derecho, las Malvinas son argentinas "ayer, hoy y siempre".
En pocas palabras
- Rechazo del Tribunal: el Tribunal del Mar rechazó suspender la explotación petrolera en Malvinas por 18 votos contra 3.
- Argumentos y plazos: el organismo no analizó la soberanía y asentó plazos británicos hasta marzo de 2028.
- Reacción argentina: el canciller Pablo Quirno calificó la decisión como un "paso histórico" y pidió al Congreso tratar la Ley de Defensa de la Soberanía.