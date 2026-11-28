Aun así, el TIDM dejó asentados los compromisos asumidos por el Reino Unido durante las audiencias del 10 y 11 de noviembre:

No iniciar actividades de perforación antes del 21 de marzo de 2027

No comenzar la extracción comercial de hidrocarburos antes de marzo de 2028

No otorgar nuevas licencias petroleras mientras siga suspendido el régimen de concesiones

El fallo también precisó que rechazar las medidas provisionales no prejuzga la competencia del futuro tribunal arbitral ni afecta el derecho de las partes a exponer sus argumentos sobre el fondo de la controversia, e instó a la Argentina y al Reino Unido a cooperar para acelerar la conformación del tribunal arbitral, prevista entre diciembre de este año y enero de 2027, en el marco del litigio iniciado por la Argentina el 28 de septiembre. El proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, es impulsado por Navitas Petroleum (65%) y Rockhopper Exploration (35%).

La respuesta de Quirno y el reclamo al Congreso

En su mensaje, Quirno afirmó que la resolución no legitima lo que calificó como el saqueo de los recursos argentinos ni cierra el reclamo nacional sobre las Islas Malvinas. Además subrayó que la decisión no prejuzga sobre el fondo del caso ni sobre la competencia del Tribunal Arbitral, cuya conformación aseguró que el Gobierno impulsará sin demora.

El titular del Palacio San Martín adelantó que el Ejecutivo avanzará "en todos los frentes" con mayor determinación, reforzando sanciones y profundizando acciones jurídicas, diplomáticas y económicas vinculadas a la cuestión Malvinas y los espacios marítimos. Además, vinculó el escenario internacional con el debate legislativo al recordar que el presidente Javier Milei pidió al Congreso la urgente sanción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, instó a los legisladores a cumplir con su responsabilidad institucional -bajo la advertencia de que, de no hacerlo, "que Dios y la Patria se lo demanden"- y cerró ratificando que, por historia y por derecho, las Malvinas son argentinas "ayer, hoy y siempre".