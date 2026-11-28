Eltambién defendió el acompañamiento a los sectores productivos.

No formo parte del gobierno provincial; de hecho, me opuse a él en 2023 porque tenemos visiones diferentes para el presente y el futuro de Mendoza No formo parte del gobierno provincial; de hecho, me opuse a él en 2023 porque tenemos visiones diferentes para el presente y el futuro de Mendoza

El debate sobre el endeudamiento presupuestario fue el debut del "petrismo" como oposición legislativa a los planteos del oficialismo provincial.

Respuesta del cornejismo

Funcionarios del cornejismo salieron al cruce de la estrategia política de Luis Petri y marcaron lo que consideran una fuerte contradicción: mientras intenta instalarse como un actor externo y crítico de la gestión, sus propios dirigentes siguen ocupando puestos estratégicos en el Estado.

Recuerdan que la presencia de referentes ligados a Petri en reparticiones como OSEP, Vialidad y el IPV responde a espacios solicitados oportunamente a Cornejo. Por eso, cuestionan que se planteen diferencias irreconciliables hacia afuera sin resignar los lugares de gestión hacia adentro.

El ejemplo más visible que citan en el oficialismo es el de Patricia Giménez, quien acompañó a Petri en la fórmula de 2023 y actualmente encabeza ProMendoza, con rango ministerial.

Petri defendió su postura

La respuesta de Petri llegó después de que Cornejo cuestionara el posicionamiento de los legisladores que responden a Petri durante la discusión del Presupuesto 2027.



El gobernador había señalado que quienes llegaron a la Legislatura como parte del oficialismo deben asumir las responsabilidades desde ese lugar y definir si pretendían actuar como oposición. "Si hay alguien del oficialismo que quiere ser oposición tiene que manifestarlo, porque no se puede estar a ambos lados del mostrador", había afirmado Cornejo en una entrevista.

Frente a ese planteo, Petri le respondió, como se dijo antes, que él no es parte de su gobierno.

Gobernar sin soberbia

En la publicación que dio lugar a un nuevo cruce, el diputado nacional también aseguró que Mendoza está estancada y sugirió que "es posible gobernar sin arrogancia".

Según planteó, su postura busca aportar al desarrollo de Mendoza sin resignar sus diferencias políticas con el oficialismo. El mensaje cerró con una consigna que viene sosteniendo desde hace meses: "Somos tierra de cóndores, no de palomas. Somos la cuna de la libertad. Por eso Mendoza será grande".