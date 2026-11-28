El diputado nacional por La Libertad Avanza, y uno de los que se muestra más interesado en ser candidato a gobernador, Luis Petri selló sus diferencias con el radicalismo que gobierna Mendoza.
Petri escribió que es opositor y desde el Ejecutivo le marcaron que aún tiene funcionarios en cargos clave
Después de que Petri se desmarcara del oficialismo, en el cornejismo le pasaron factura por mantener a dirigentes propios en cargos importantes del Estado
Fue unas horas después de que el gobernador Alfredo Cornejo reclamara una definición política y dijera que "nadie puede estar de los dos lados del mostrador".
A través de un mensaje publicado en X, el diputado nacional sentenció: "No formo pare del gobierno provincial; de hecho, me opuse a él en 2023 porque tenemos visiones diferentes para el presente y el futuro de Mendoza".
Respuesta del cornejismo
Funcionarios del cornejismo salieron al cruce de la estrategia política de Luis Petri y marcaron lo que consideran una fuerte contradicción: mientras intenta instalarse como un actor externo y crítico de la gestión, sus propios dirigentes siguen ocupando puestos estratégicos en el Estado.
Recuerdan que la presencia de referentes ligados a Petri en reparticiones como OSEP, Vialidad y el IPV responde a espacios solicitados oportunamente a Cornejo. Por eso, cuestionan que se planteen diferencias irreconciliables hacia afuera sin resignar los lugares de gestión hacia adentro.
El ejemplo más visible que citan en el oficialismo es el de Patricia Giménez, quien acompañó a Petri en la fórmula de 2023 y actualmente encabeza ProMendoza, con rango ministerial.
Petri defendió su postura
La respuesta de Petri llegó después de que Cornejo cuestionara el posicionamiento de los legisladores que responden a Petri durante la discusión del Presupuesto 2027.
El gobernador había señalado que quienes llegaron a la Legislatura como parte del oficialismo deben asumir las responsabilidades desde ese lugar y definir si pretendían actuar como oposición. "Si hay alguien del oficialismo que quiere ser oposición tiene que manifestarlo, porque no se puede estar a ambos lados del mostrador", había afirmado Cornejo en una entrevista.
Frente a ese planteo, Petri le respondió, como se dijo antes, que él no es parte de su gobierno.
Gobernar sin soberbia
En la publicación que dio lugar a un nuevo cruce, el diputado nacional también aseguró que Mendoza está estancada y sugirió que "es posible gobernar sin arrogancia".
Según planteó, su postura busca aportar al desarrollo de Mendoza sin resignar sus diferencias políticas con el oficialismo. El mensaje cerró con una consigna que viene sosteniendo desde hace meses: "Somos tierra de cóndores, no de palomas. Somos la cuna de la libertad. Por eso Mendoza será grande".
En pocas palabras
- Petri se desmarcó: Luis Petri afirmó no ser parte del gobierno provincial y oponerse a él en 2023.
- Críticas desde el oficialismo: señalaron la contradicción de Petri al tener dirigentes propios en cargos clave del Estado.
- Posición de Cornejo: el gobernador había reclamado definiciones políticas, advirtiendo que no se puede estar en ambos lados del mostrador.