Hadad explicó que había tomado una decisión, pero que "cambiaron las reglas de juego" en las últimas horas. Se refirió a la suspensión de las PASO, que según dijo le quita margen para construir una estructura política en tan poco tiempo. Sin primarias, sostuvo, las condiciones no están dadas, aunque conserva el deseo de contribuir a cambiar el país.

La definición llega dos días después de que el Senado aprobara, con 43 votos a favor y 29 en contra, la reforma electoral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que suspende las PASO para las elecciones nacionales de 2027. El proyecto obtuvo media sanción y todavía debe ser tratado por Diputados, por lo que no es ley.