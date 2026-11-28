El empresario Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, anunció este sábado que no se postulará a la Presidencia en 2027. Lo hizo en una entrevista en Radio Con Vos, este sábado, la fecha, coincidente con su cumpleaños número 65, que se había puesto como plazo para definir si daba el salto a la política.
Daniel Hadad no será candidato a presidente en 2027: "Sin PASO, no hay armado posible"
El fundador de Infobae comunicó su decisión el día que había fijado como límite. Dijo que la suspensión de las primarias le cambió los planes, aunque aclaró que su "vocación está intacta"
Hadad explicó que había tomado una decisión, pero que "cambiaron las reglas de juego" en las últimas horas. Se refirió a la suspensión de las PASO, que según dijo le quita margen para construir una estructura política en tan poco tiempo. Sin primarias, sostuvo, las condiciones no están dadas, aunque conserva el deseo de contribuir a cambiar el país.
La definición llega dos días después de que el Senado aprobara, con 43 votos a favor y 29 en contra, la reforma electoral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que suspende las PASO para las elecciones nacionales de 2027. El proyecto obtuvo media sanción y todavía debe ser tratado por Diputados, por lo que no es ley.
Hadad había sido uno de los nombres que circulaban como posibles candidatos por fuera de las estructuras partidarias tradicionales. En los últimos meses no había descartado competir, con un discurso a favor del equilibrio fiscal, de los vínculos con Occidente y de los acuerdos de largo plazo, y había condicionado su postulación a que existieran las PASO. También había reconocido una reunión con Milei en la Quinta de Olivos, que explicó como una invitación vinculada a la presentación de un cortometraje sobre José de San Martín y no a un proyecto político.
Con su salida, el espacio de los outsiders mencionados para 2027 queda con otros nombres, como el del empresario Jorge Brito.
En pocas palabras
- Daniel Hadad: El empresario anunció que no será candidato a presidente en 2027.
- Motivo principal: La suspensión de las PASO le quita margen para armar una estructura política.
- Posición: A pesar de no ser candidato, su vocación de contribuir al país