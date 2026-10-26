Mendoza les marca la cancha a las mineras que no invierten: revocó 2 permisos en Malargüe

El director de Minería, Jerónimo Shantal, firmó la revocación de dos permisos mineros en Malargüe porque la empresa que los tenía no cumplió con los plazos de inversión y de inicio de trabajos de exploración con los que se había comprometido.

La decisión se ratificó en las resoluciones 672/26 y 674/26, firmadas por el director de Minería, Jerónimo Shantal. “Ambas decisiones se fundamentan en el Código de Minería de la Nación y en el Código de Procedimiento Minero de Mendoza, que establecen las obligaciones de los titulares de derechos mineros y las consecuencias de su incumplimiento”.

Dónde estaban esos permisos de exploración minera que se revocaron

Según el detalle oficial, los permisos revocados comprendían dos superficies del Distrito Minero Nº 05 de Malargüe.

El primero abarcaba 5.433 hectáreas y había sido otorgado por un plazo de 650 días, mientras que el segundo comprendía 487 hectáreas, con una duración autorizada de 150 días.

Los permisos mineros revocados estaban comprendidos en el Distrito Minero Malargüe Occidental.

Ambos derechos fueron concedidos originalmente, en noviembre de 2024, a Guillermo Wild Ceruzzi y posteriormente transferidos a Newera Hydrogen SAS, mediante una cesión registrada por la Dirección de Minería.

Esos proyectos también habían obtenido sus respectivas Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), ratificadas por la Legislatura provincial en diciembre de 2025.

Sin embargo, desde el Gobierno se encargaron de aclarar que: “La aprobación ambiental no exime a los titulares de cumplir con las obligaciones y los plazos establecidos para desarrollar las actividades autorizadas”.

Qué pasará con esos proyectos mineros

Luego de decidir esa revocación de esos proyectos mineros, ahora la empresa estatal Impulsa Mendoza debe decidir qué hacer con esas propiedades.

De acuerdo con el artículo 39 del Código de Procedimiento Minero de Mendoza, se notificará a Impulsa Mendoza Sostenible SA, que contará con 30 días hábiles para manifestar si tiene interés en destinar las superficies a Investigación Geológica Minera o solicitarlas conforme al régimen legal vigente.

“Si la empresa estatal no ejerce su derecho de preferencia, o se cumplen las demás condiciones previstas por la normativa, se avanzará con la publicación de la liberación de las áreas durante dos días en el Boletín Oficial de la Provincia”, amplió Shantal.