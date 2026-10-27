Causa $Libra: apelaron el sobreseimiento de Javier Milei

La Cámara Federal de Casación Penal definirá si reabre la investigación sobre la presunta maniobra.

Cuestionamientos al fallo del caso $Libra

La apelación señala que el juzgado confundió falta de pruebas con inexistencia de delito. Además, remarcó que el fiscal cerró el sumario del caso $Libra omitiendo peritajes clave ya ordenados, lo que derivó en un sobreseimiento con fundamentación aparente.

Llamadas y transferencias en el caso $Libra

El planteo destaca comunicaciones entre el mandatario y el empresario Mauricio Novelli minutos antes del anuncio público. También resalta que, segundos previos al mensaje oficial en X, 74 billeteras ejecutaron 87 operaciones por U$S 13,5 millones vinculadas al caso $Libra.

Por ello, la defensa exige profundizar el peritaje informático sobre los dispositivos secuestrados y rastrear la ruta del dinero generado en el caso $Libra.

La admisibilidad formal del recurso depende de que la Cámara Federal de Casación Penal defina la legitimación del denunciante dentro del caso $Libra. Si el tribunal de alzada acepta la presentación, los jueces superiores resolverán si reabren la investigación contra el presidente.