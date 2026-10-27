Uno de los inversores perjudicados por el desplome de la criptomoneda apeló el fallo que desvinculó de la investigación al presidente Javier Milei. La presentación judicial contra el cierre del caso $Libra exige revocar los sobreseimientos y reclama que se reactiven de inmediato las medidas de prueba pendientes sobre la maniobra.
Causa $Libra: apelaron el sobreseimiento de Javier Milei
Un inversor perjudicado pidió revisar el cierre de la causa penal que benefició al presidente Javier Milei y a otros 10 imputados en el causa $Libra
“La Justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto la tremenda operación política y mediática cuyo único objetivo fue dañar la investidura presidencial con fines golpistas”, había afirmado Javier Milei, el sábado ante empresarios.
El escrito de 40 páginas, patrocinado por Juan Grabois y Nicolás Rechanik, cuestiona al juez Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Eduardo Taiano. La querella denunció que beneficiaron a 11 investigados del caso $Libra sin tomarles declaración indagatoria previa.
Cuestionamientos al fallo del caso $Libra
La apelación señala que el juzgado confundió falta de pruebas con inexistencia de delito. Además, remarcó que el fiscal cerró el sumario del caso $Libra omitiendo peritajes clave ya ordenados, lo que derivó en un sobreseimiento con fundamentación aparente.
Llamadas y transferencias en el caso $Libra
El planteo destaca comunicaciones entre el mandatario y el empresario Mauricio Novelli minutos antes del anuncio público. También resalta que, segundos previos al mensaje oficial en X, 74 billeteras ejecutaron 87 operaciones por U$S 13,5 millones vinculadas al caso $Libra.
Por ello, la defensa exige profundizar el peritaje informático sobre los dispositivos secuestrados y rastrear la ruta del dinero generado en el caso $Libra.
La admisibilidad formal del recurso depende de que la Cámara Federal de Casación Penal defina la legitimación del denunciante dentro del caso $Libra. Si el tribunal de alzada acepta la presentación, los jueces superiores resolverán si reabren la investigación contra el presidente.
En pocas palabras
- Inversores perjudicados: apelaron el sobreseimiento de Javier Milei en la causa por la criptomoneda $Libra.
- Cuestionamientos judiciales: el escrito denuncia beneficios a 11 imputados sin declaración indagatoria previa y omisión de peritajes clave.
- Próximos pasos: la Cámara Federal de Casación Penal definirá si reabre la investigación sobre la presunta maniobra.