El PRO felicitó a Lula por su reelección y se diferenció de Javier Milei

La posición del PRO frente al vínculo bilateral con Brasil

En el escrito formal, el espacio que lidera el ex mandatario Mauricio Macri planteó que el proceso electoral brasileño abre una oportunidad concreta para profundizar acuerdos comerciales y diplomáticos entre ambas naciones. La fuerza amarilla insistió en cuidar a Brasil como socio estratégico de la región.

"El resultado de las elecciones presidenciales de Brasil abre una nueva oportunidad para afianzar un vínculo que es histórico y permanente", sostuvo el PRO mediante su comunicado oficial, convocando a priorizar los intereses comunes sobre cualquier disputa coyuntural.

El texto institucional sumó un saludo directo al jefe de Estado electo y enfatizó: "Nuestra relación estratégica es un pilar fundamental que se fortalece con cada nueva etapa democrática. Felicitamos a @LulaOficial y expresamos nuestra vocación de trabajar para que el diálogo y la cooperación caractericen al vínculo bilateral". El mensaje buscó llevar previsibilidad a las relaciones bilaterales.

Luiz Inácio Lula da Silva logró su reelección en Brasil y el PRO destacó la importancia de la relación bilateral.

Asimismo, distintos dirigentes del espacio recordaron que el intercambio productivo ubica a la potencia vecina en el centro del comercio exterior argentino, motivo por el cual los lazos institucionales deben trascender los mandatos de los presidentes de turno y favorecer al comercio.

Los contrastes del PRO con la postura de la Casa Rosada

La determinación política de manifestar su respaldo institucional contrastó de manera directa con la postura adoptada por el gobierno nacional. Meses atrás, el mandatario libertario había exteriorizado su apoyo político hacia el senador Flávio Bolsonaro en plena contienda.

Tras confirmarse el resultado definitivo del escrutinio, el jefe de Estado optó por evitar declaraciones públicas y salutaciones protocolares inmediatas. Esta actitud generó repercusiones inmediatas en la Cancillería y en los distintos bloques del Congreso.

La ausencia de un saludo formal profundizó las diferencias de criterio diplomático entre los libertarios y los referentes del PRO, quienes remarcaron que el respeto a la voluntad popular en los países vecinos debe primar por encima de cualquier afinidad partidaria o sesgo ideológico.

Fuentes del sector señalaron que la política exterior requiere madurez institucional para eludir rispideces innecesarias con la administración de Brasilia, especialmente en foros como el Mercosur, donde ambos países definen aspectos arancelarios y productivos decisivos.

Fuentes: Redes, Noticias Argentitas y Clarín