La primera reacción fue de la política, y ahí nomás los "mercados" mostraron su mal humor. Cayeron los bonos y las acciones de empresas brasileñas, y todos siguen atentos a la evolución de la devaluación del real. Brasil corre con la ventaja de la estabilidad de su Banco Central y de instituciones como el Itamaraty, que le da previsibilidad al marco internacional.
Festejo y llantos por el triunfo de Lula y nuevo escenario para enemigos íntimos de países socios
Javier Milei cosecha una derrota simbólica por meter sus pies en el barro y también su lengua incontinente
Los mercados habían acusado con euforia el triunfo de Flávio Bolsonaro en primera vuelta y tras el balotaje, con el resultado adverso del candidato liberal, por lógica están teniendo un comportamiento inverso.
Con el tiempo, el mundo financiero se acomoda. El asunto de fondo pasa por el proyecto económico que el gobierno pondrá en marcha, aun sin un quiebre abrupto a la continuidad de la gestión que está completando. Lula avisó que convocará a los empresarios y que apelará a un vínculo directo con la ciudadanía a través de la participación digital, consciente de que una mayoría parlamentaria y estados locales han quedado en manos de la oposición.
Es de esperar que el experimentado presidente de 81 años siga apostando al Mercosur, haciendo caso omiso a las embestidas de su par argentino. Es lo que esperan las empresas que mantienen fluidas relaciones comerciales, y de lo cual dependen en buena medida las exportaciones argentinas. Mendoza se encuentra en la misma situación, teniendo en cuenta que Brasil es el principal destino de sus envíos (27% con U$S400 millones). Al mismo tiempo, es receptora de turistas brasileños de alto poder adquisitivo.
El peronismo celebra el triunfo de Lula por afinidad ideológica, por amistad y por cálculo político. Milei cosecha una derrota simbólica por meter sus pies en el barro y también su lengua incontinente, durante el proceso electoral del gigante sudamericano.
Cada país vive su propia realidad, la impronta de sus dirigentes, la situación particular del oficialismo y de la oposición, pero el revés libertario modela el ánimo del peronismo por lo que implica el parate a la ola derechista en la región y su incidencia en la arena política local. Al menos entre las primeras reacciones, Cristina, Kicillof y Massa aparecen en la tarima de los triunfadores.
En pocas palabras
- Festejo y llantos: triunfo de Lula genera reacciones encontradas en mercados y política argentina.
- Mercosur: Brasil apuesta a la estabilidad institucional y al vínculo con Argentina, esperando continuidad.
- Derrota simbólica: Javier Milei sufre un revés político tras opinar sobre el proceso electoral brasileño.