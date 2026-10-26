Festejo y llantos por el triunfo de Lula y nuevo escenario para enemigos íntimos de países socios

Mendoza siempre ha sido receptora de turismo brasileño de alta gama. Foto: archivo

Es de esperar que el experimentado presidente de 81 años siga apostando al Mercosur, haciendo caso omiso a las embestidas de su par argentino. Es lo que esperan las empresas que mantienen fluidas relaciones comerciales, y de lo cual dependen en buena medida las exportaciones argentinas. Mendoza se encuentra en la misma situación, teniendo en cuenta que Brasil es el principal destino de sus envíos (27% con U$S400 millones). Al mismo tiempo, es receptora de turistas brasileños de alto poder adquisitivo.

El peronismo celebra el triunfo de Lula por afinidad ideológica, por amistad y por cálculo político. Milei cosecha una derrota simbólica por meter sus pies en el barro y también su lengua incontinente, durante el proceso electoral del gigante sudamericano.

Cada país vive su propia realidad, la impronta de sus dirigentes, la situación particular del oficialismo y de la oposición, pero el revés libertario modela el ánimo del peronismo por lo que implica el parate a la ola derechista en la región y su incidencia en la arena política local. Al menos entre las primeras reacciones, Cristina, Kicillof y Massa aparecen en la tarima de los triunfadores.