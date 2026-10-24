Milei habló tras ser sobreseído en la causa Libra: "Quedó al descubierto la operación política y mediática"

El presidente Javier Milei ratificó el rumbo de la economía y dijo que el próximo paso es seguir bajando impuestos sin afectar el superávit. Foto: Presidencia de la Nación

A su vez, Milei sostuvo que el próximo paso es profundizar la desregulación y la baja de impuestos, a medida que lo permita el superávit, para hacer más competitiva la economía. "Vamos por el camino correcto y no pensamos desviarnos”, aseguró, y destacó: "Tenemos cerrado el programa financiero del año que viene”.

La importancia del RIGI para atraer inversiones

En materia de inversiones, señaló que el RIGI cuenta con proyectos sobre la mesa por 210.000 millones de dólares y destacó su potencial para el desarrollo energético, minero e industrial: "Es la mejor política industrial del último siglo y va a desatar una nueva revolución industrial en la Argentina”.

Vinculó las ventajas energéticas y climáticas del país con la posibilidad de atraer centros de datos y desarrollar la inteligencia artificial. “Necesitamos un súper RIGI para la súper inteligencia”, planteó, y agregó: “Partimos de atrás, pero el talento argentino es inigualable; es una oportunidad que se presenta una vez cada muchas décadas y no podemos desaprovecharla”.

Por último, reafirmó el alineamiento con Occidente y la apertura comercial. “El mundo libre necesita proveedores confiables de energía, alimentos y minerales. Nosotros podemos ser ese proveedor”, apuntó.

El presidente estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández. También estuvieron el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora nacional Patricia Bullrich.

Foto: Presidencia de la Nación

Los puntos más destacados del discurso de Milei