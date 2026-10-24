El presidente Javier Milei participó de la Gala Anual de la Fundación Faro 2026, donde celebró la decisión judicial que determinó que no hubo delito en la investigación vinculada con una criptomoneda y denunció una operación para dañar la investidura presidencial. Además, ratificó el rumbo económico y planteó la necesidad de un “súper RIGI para la súper inteligencia”.
Milei habló tras ser sobreseído en la causa Libra: "Quedó al descubierto la operación política y mediática"
"Intentaron un golpe de Estado por la vía institucional y no pudieron, porque somos honestos, porque estamos limpios”, afirmó el presidente ante empresarios
“La Justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto la tremenda operación política y mediática cuyo único objetivo fue dañar la investidura presidencial con fines golpistas”, afirmó al comienzo de su intervención sobre el fin de la causa Libra.
En ese marco, expresó: "Intentaron un golpe de Estado por la vía institucional y no pudieron, porque somos honestos, porque estamos limpios”.
A su vez, Milei sostuvo que el próximo paso es profundizar la desregulación y la baja de impuestos, a medida que lo permita el superávit, para hacer más competitiva la economía. "Vamos por el camino correcto y no pensamos desviarnos”, aseguró, y destacó: "Tenemos cerrado el programa financiero del año que viene”.
La importancia del RIGI para atraer inversiones
En materia de inversiones, señaló que el RIGI cuenta con proyectos sobre la mesa por 210.000 millones de dólares y destacó su potencial para el desarrollo energético, minero e industrial: "Es la mejor política industrial del último siglo y va a desatar una nueva revolución industrial en la Argentina”.
Vinculó las ventajas energéticas y climáticas del país con la posibilidad de atraer centros de datos y desarrollar la inteligencia artificial. “Necesitamos un súper RIGI para la súper inteligencia”, planteó, y agregó: “Partimos de atrás, pero el talento argentino es inigualable; es una oportunidad que se presenta una vez cada muchas décadas y no podemos desaprovecharla”.
Por último, reafirmó el alineamiento con Occidente y la apertura comercial. “El mundo libre necesita proveedores confiables de energía, alimentos y minerales. Nosotros podemos ser ese proveedor”, apuntó.
El presidente estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández. También estuvieron el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora nacional Patricia Bullrich.
Los puntos más destacados del discurso de Milei
- “Somos capaces de acumular lo que aprendimos, enseñárselo a nuestros hijos y lograr que cada generación arranque desde donde llegó la anterior”.
- “Nos quisieron convencer de que nuestra civilización era ilegítima, cuando la suya era infinitamente peor. Y para colmo, muchos se la creyeron y dedicaron su vida a deshacer la herencia que sus padres les legaron”.
- “Este plan sistemático de desgaste y de desmoralización tuvo una consecuencia muy concreta: dejó a Occidente indefenso frente a los ataques externos que hoy estamos viendo, porque una civilización que deja de creer en sí misma también deja de defenderse”.
- “Europa eligió el peor de los caminos, no quiso reformar sus jubilaciones, no quiso tener hijos y para tapar el agujero abrió la frontera sin control”.
- “Sus estados de bienestar son cada día más insolventes y sus economías dejaron de poder competir con las de Estados Unidos y China, estrangulan la innovación con regulaciones e impuestos y se encaminan al colapso migratorio y fiscal”.
- “En nuestra región están ardiendo faros de libertad. Cada victoria de las ideas de la libertad es una luz nueva y cada vez son menos los países que quedan oscuras”.
- “El continente americano tiene todo lo necesario para redimir a un Occidente extraviado y junto a los Estados Unidos en el norte, la Argentina puede ser su faro austral”.
- “El próximo paso entonces, es seguir haciendo más competitiva nuestra economía, con más desregulación y con más baja de impuestos a medida que lo permita el superávit para ver nacer nuevas industrias en nuestra tierra”.
- “Estamos trabajando por una Argentina de 100 años”.
En pocas palabras
- Operación política: Javier Milei denunció una operación para dañar la investidura presidencial tras ser sobreseído en la causa Libra.
- Rumbo económico: el presidente ratificó la desregulación, la baja de impuestos y el superávit fiscal como ejes de su gestión.
- Argentina 2026: Milei planteó la necesidad de un "súper RIGI para la súper inteligencia" para atraer inversiones.