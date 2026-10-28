En un giro inesperado que sacudió el escenario político regional, el senador brasileño Flávio Bolsonaro se declaró este miércoles como el "verdadero presidente electo de Brasil", pocas horas después de abandonar su país con destino a los Estados Unidos y en medio de una causa judicial por de lavado de dinero que motivó la restricción de sus documentos.
Flávio Bolsonaro se autoproclamó presidente pero después se arrepintió y modificó ese anuncio
El senador brasileño difundió un comunicado luego de huir a Estados Unidos. Después lo corrigió y eliminó la autoproclamación como presidente
El dirigente, que fue derrotado en el balotaje del último domingo por Luiz Inácio Lula da Silva, rompió el silencio a través de un comunicado difundido en sus redes sociales por aliados políticos tras su llegada a Miami. En el texto, lejos de reconocer el resultado electoral, cuestionó con dureza al Supremo Tribunal Federal (STF) y anunció que conducirá la oposición brasileña desde el extranjero.
Sin embargo, después eliminó el comunicado original y publicó otro, corregido, en el que ya no aparecía la autoproclamación como presidente, sino como líder de la oposición. En cambio, hizo hincapié en la denuncia de fraude.
Agradecimientos a Javier Milei y Donald Trump
En los pasajes iniciales de su carta abierta, Flávio Bolsonaro dedicó agradecimientos directos a los mandatarios de Argentina y Estados Unidos. Elogió al presidente Javier Milei por su "coraje y sentido de la justicia y la legalidad", y reconoció al presidente estadounidense, Donald Trump, por acogerlo en su país.
El senador ingresó el martes por la noche a la Argentina a través de la frontera terrestre junto a su familia, para luego abordar un avión privado que realizó una escala en Ecuador antes de aterrizar en territorio norteamericano.
La partida del legislador se concretó a pesar de que la Justicia de su país, a través del juez Alexandre de Moraes, había ordenado la retención de sus pasaportes en el marco de una investigación por blanqueo de capitales.
Pese a este escenario, el dirigente rechazó las acusaciones de fuga: "No huí de Brasil, me fui por Brasil", argumentó, al tiempo que calificó la investigación en su contra como una "caza de brujas de motivación política" impulsada por un régimen al que tildó de dictatorial.
Sin pruebas de fraude
En su proclama, el hijo del ex presidente Jair Bolsonaro reiteró -sin exhibir pruebas sustentables- que en los comicios del domingo se consumó un fraude electoral. Apuntó especialmente contra el ministro del STF Cristiano Zanin, a quien responsabilizó por el incremento de votos que obtuvo Lula en la segunda vuelta.
Asimismo, advirtió que no expondrá a su familia a lo que definió como un juicio persecutorio y aseguró que mantendrá su rol de liderazgo opositor desde el exterior de manera pacífica, llamando a la comunidad internacional a no normalizar la situación institucional brasileña.
Su partido, en cambio, sí reconoció el triunfo de Lula.
En pocas palabras
- Flávio Bolsonaro: se autoproclamó presidente electo de Brasil tras huir a EE.UU.
- Motivación: denunció fraude electoral y cuestionó al Supremo Tribunal Federal.
- Agradecimientos: elogió a Javier Milei y a Donald Trump en un comunicado.