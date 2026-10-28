Flávio Bolsonaro se autoproclamó presidente pero después se arrepintió y modificó ese anuncio

CARTA À NAÇÃO BRASILEIRA

28.10.26 pic.twitter.com/QqOGZuF8G0 — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 28, 2026

Agradecimientos a Javier Milei y Donald Trump

En los pasajes iniciales de su carta abierta, Flávio Bolsonaro dedicó agradecimientos directos a los mandatarios de Argentina y Estados Unidos. Elogió al presidente Javier Milei por su "coraje y sentido de la justicia y la legalidad", y reconoció al presidente estadounidense, Donald Trump, por acogerlo en su país.

El senador ingresó el martes por la noche a la Argentina a través de la frontera terrestre junto a su familia, para luego abordar un avión privado que realizó una escala en Ecuador antes de aterrizar en territorio norteamericano.

La partida del legislador se concretó a pesar de que la Justicia de su país, a través del juez Alexandre de Moraes, había ordenado la retención de sus pasaportes en el marco de una investigación por blanqueo de capitales.

Pese a este escenario, el dirigente rechazó las acusaciones de fuga: "No huí de Brasil, me fui por Brasil", argumentó, al tiempo que calificó la investigación en su contra como una "caza de brujas de motivación política" impulsada por un régimen al que tildó de dictatorial.

Flávio Bolsonaro se escapó a Estados Unidos. Foto: A24

Sin pruebas de fraude

En su proclama, el hijo del ex presidente Jair Bolsonaro reiteró -sin exhibir pruebas sustentables- que en los comicios del domingo se consumó un fraude electoral. Apuntó especialmente contra el ministro del STF Cristiano Zanin, a quien responsabilizó por el incremento de votos que obtuvo Lula en la segunda vuelta.

Asimismo, advirtió que no expondrá a su familia a lo que definió como un juicio persecutorio y aseguró que mantendrá su rol de liderazgo opositor desde el exterior de manera pacífica, llamando a la comunidad internacional a no normalizar la situación institucional brasileña.

Su partido, en cambio, sí reconoció el triunfo de Lula.