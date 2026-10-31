El presidente Javier Milei volvió a pronunciarse con dureza contra los periodistas y dirigentes políticos. En el marco de una charla brindada a estudiantes de la Universidad Torcuato Di Tella, el mandatario calificó a los comunicadores de "seres cargados de maldad” y a los políticos de "detestables y ególatras”.
El presidente Javier Milei cargó otra vez contra los periodistas y tildó de detestables a los políticos
El presidente Javier Milei calificó de seres cargados de maldad a los periodistas y tildó de detestables a los dirigentes políticos durante una charla universitaria.
Durante su exposición, Milei afirmó que ciertos actores priorizan los resultados electorales por encima de otras consideraciones, llegando a mentir para alcanzar sus objetivos. Esta postura reafirmó su visión sobre la crítica que recibe su gestión, a menudo atribuida a motivaciones ideológicas y a la eliminación de la pauta oficial.
El jefe de Estado también aprovechó la ocasión para adelantar detalles sobre su próximo libro, una obra que abordará la política desde una perspectiva moral y que incluirá un registro de los primeros 30 meses de su gobierno. La publicación de 400 páginas está prevista para noviembre.
Periodistas, en la mira del presidente libertario
Las declaraciones del presidente apuntaron directamente a la labor periodística, expresando que "si esos seres cargados de maldad, los periodistas, se tomaran un segundo para escuchar, no dirían las estupideces que dicen”.
Milei vinculó sus diferencias con los medios a cuestiones ideológicas y a la política de pauta oficial.
En un pasaje de su intervención, el líder libertario describió a los dirigentes políticos como personas "detestables” y “ególatras”, sugiriendo que su accionar está motivado principalmente por la ambición de ganar elecciones, incluso a costa de la veracidad de sus declaraciones.
La actividadestuvo reservada sólo para estudiantes previamente inscriptos. El ingreso a la universidad estuvo acompañado por un fuerte operativo de seguridad, con presencia de efectivos de la Policía Federal y de Casa Militar.
En el interior del establecimiento se realizaroncontroles con escáneres y se verificaron las listas de asistentes antes del acceso al aula donde se desarrolló la exposición.