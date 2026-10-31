El presidente Javier Milei cargó otra vez contra los periodistas y tildó de detestables a los políticos

Foto: Presidencia de la Nación

Periodistas, en la mira del presidente libertario

Las declaraciones del presidente apuntaron directamente a la labor periodística, expresando que "si esos seres cargados de maldad, los periodistas, se tomaran un segundo para escuchar, no dirían las estupideces que dicen”.

Milei vinculó sus diferencias con los medios a cuestiones ideológicas y a la política de pauta oficial.

En un pasaje de su intervención, el líder libertario describió a los dirigentes políticos como personas "detestables” y “ególatras”, sugiriendo que su accionar está motivado principalmente por la ambición de ganar elecciones, incluso a costa de la veracidad de sus declaraciones.

La actividadestuvo reservada sólo para estudiantes previamente inscriptos. El ingreso a la universidad estuvo acompañado por un fuerte operativo de seguridad, con presencia de efectivos de la Policía Federal y de Casa Militar.

En el interior del establecimiento se realizaroncontroles con escáneres y se verificaron las listas de asistentes antes del acceso al aula donde se desarrolló la exposición.