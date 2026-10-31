Janina Ortiz no ejercerá su defensa en Diputados en la previa a su destitución

La Legislatura define su futuro

No se quiere defender en Diputados. La legisladora suspendida Janina Ortiz rechazó la instancia de Derechos y Garantías. El miércoles 4 se define su destitución.

La Cámara de Diputados suspendió a Ortiz en marzo de 2024, bajo la causal de indignidad y sin goce de haberes, mientras avanzaba la causa penal en su contra. Tras la condena, la Legislatura inició el procedimiento para resolver su continuidad como diputada provincial.

La comisión que preside el peronista Julio Villafañe la convocó para que ejerciera su derecho a defensa antes de que el expediente llegara al recinto. La votación para definir su destitución está prevista para el miércoles 4 de noviembre y requiere el respaldo de dos tercios de la Cámara Baja.

Ortiz fue condenada junto con Orozco en la causa de la cooperativa fantasma. Ambos aceptaron un juicio abreviado y recibieron penas de tres años de prisión en suspenso, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por el delito de peculado doloso vinculado con el desvío de $35,5 millones a la cooperativa de trabajo Manos a la Obra.

Mantiene el reclamo por los salarios

Janina Ortiz y su esposo, el exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, fueron condenados a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Axel Lloret / Diario UNO

En su presentación, Ortiz sostuvo que la controversia penal que motivó la suspensión quedó concluida y consideró innecesario abrir una nueva discusión parlamentaria sobre actuaciones que ya tuvieron una resolución judicial.

Al mismo tiempo, ratificó que mantiene vigente la acción de inconstitucionalidad presentada ante la Suprema Corte contra la Resolución Nº 1.135 de la Cámara de Diputados. Según su defensa, ese expediente continúa en trámite y todavía debe resolverse la validez constitucional de la medida que la apartó del cargo.

La legisladora también ratificó su reclamo por los salarios que dejó de percibir desde marzo de 2024 hasta el 20 de octubre de 2026. La presentación sostiene que le corresponde cobrar esos haberes, junto con los intereses, y deja expresamente reservados sus derechos patrimoniales.

El reclamo económico constituye una discusión distinta de la decisión que debe tomar la Legislatura sobre su banca. Hasta el momento, la presentación de Ortiz no implica que la Justicia haya reconocido su derecho a cobrar los salarios ni que se haya pronunciado a su favor sobre la constitucionalidad de la suspensión.

Si la Cámara de Diputados reúne los dos tercios necesarios para destituirla, su banca podría ser ocupada por María Belén Castillo, dirigente del PRO que integra la lista de reemplazos.