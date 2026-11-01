Petri evitó la foto con Cornejo y hubo ninguneo en el menú del almuerzo sureño

Para Zalazar, la ausencia de Petri demuestra que "no está en donde están los problemas de los mendocinos” y para Mema "Petri es un buen legislador (que se quede con eso, el paréntesis es opinión de este cronista), Mendoza no está para la improvisación”, completó el ministro de Gobierno y candidato mimado de Cornejo. Como para que quede claro cómo están las cosas entre los "socios” libertarios y radicales.

En la mesa cabecera además del gobernador y los hermanos Félix estaba la vicegobernadora Hebe Casado, quien recordó que le gustaría ser "intendente de San Rafael”. A la pregunta de por qué no usa la palabra "intendenta” dijo, fiel a su estilo, que no le "gustan esas boludeces”.

La vicegobernadora Hebe Casado participó del Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael. Foto: gentileza Cámara de Comercio de San Rafael

Partituras distintas

El gobernador fue al almuerzo con un discurso tan preparado que lo que dijo la presidenta de la cámara y anfitriona del encuentro Silvina Pietrelli cayó en saco roto: no hubo mención a temas clave como el gasoducto, obras de saneamiento y el corte de manga de los legisladores oficialistas por Zonas Frías, una piña a la industria y las pymes. También llamó la atención que en las alocuciones no se destacase la ausencia total de funcionarios nacionales.

La dinámica del juego de roles en este evento es: el presidente de la entidad da primero su discurso para que el gobernador tome nota y dé el segundo discurso -y último- con el cual le contesta al responsable de la cámara.

Bueno, en este caso las partituras fueron por dos carriles totalmente distintos, como ir a un recital donde tocan AC/DC y el Chaqueño Palavecino: nada que ver.

Chau a la lucha

Para muchos fue una estrategia que incluyó al ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, haciendo a medios locales la declaración que nadie quería escuchar en el Sur. "La lucha antigranizo para nosotros es parte del pasado”, confirmando que la Provincia no pondrá un peso más para ese método de mitigación.

La paradoja es que la única ovación que tuvo el discurso de Pietrelli –porque aplausos recibió varios cuando planteó entre otras cosas la quita de impuestos, criticó la carga fiscal y los políticos a perpetuidad- fue cuando mencionó la lucha antigranizo, una vieja bandera sureña.

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, afirmó que "la lucha antigranizo es cosa del pasado". Foto: redes sociales

Juegan o juegan

Patricia Bullrich y Luis Petri se han convertido en figuras molestas para el poder: compartieron fórmula en 2023 y ahora son una piedra en el zapato de los hermanos Milei y de Cornejo respectivamente.

La senadora nacional y ex ministra del gobierno mileísta ya juega la personal diferenciándose de Milei 24/7: no participa de las reuniones de la mesa política en Casa Rosada, saludó a Lula Da Silva por su triunfo y se enojó con el presidente por querer incinerar en una hoguera a los periodistas que lo critican.

Nada de eso puede tener una lectura ingenua, Bullrich a esta altura preferiría ser echada de La Libertad Avanza, a ella no le jode irse a otro partido. Dicho con sus propias palabras "que me echen, no quiero ser el “Chacho” Álvarez”.

Patricia Bullrich y Luis Petri, cuando pasó por Mendoza.

Negocios evangélicos

Karina Milei tiene una alianza estratégica con los Márquez, una familia desconocida para el gran público pero muy poderosa en la vecina provincia del Neuquén, donde dirigen una de las comunidades evangelistas más importantes de la Patagonia.

Nadia Márquez, una de las hijas del pastor Hugo Márquez, quien conduce la Iglesia Jesús es Rey, es senadora nacional libertaria por esa provincia y logró lo que pocos lograron, una obra de este gobierno: Milei financió y viajó a inaugurar un nuevo templo de 6.000 m2 propiedad de esa familia evangelista neuquina.

Ella sería la elegida para reemplazar a Bullrich al frente del bloque libertario en el Senado nacional donde Patricia tendría los días contados. Bullrich, dicen, anda vociferando a los gritos por los pasillos del Senado que "juega o juega”. Es una frase calcada de la que repite Petri en todos los rincones de Mendoza que visita mientras arma su estructura. La diferencia es que el diputado mendocino responde a los Milei, todavía.