Un peronismo de tiro corto: aceptables jefes comunales que se diluyen en lo provincial

Emir Félix, presidente del PJ, junto a la senadora Anabel Fernández Sagasti, referente del kirchnerismo en Mendoza.

Este PJ provincial aún no logra encontrar "el concepto" necesario para atraer a una porción del votante de clase media. Muchos de estos ciudadanos de sufragio fluctuante tienen, por ejemplo, dudas sobre volver a votar a Javier Milei y a sus socios. Pero a la vez, todavía no ven atisbos de claridad en la oferta del peronismo mendocino.

Ideas, se necesitan

Entonces es lógico que se hagan preguntas del tipo: ¿qué estaré votando si decido darle una chance al PJ local el año que viene? o ¿qué idea de provincia estaré aprobando? o ¿cómo competirá el PJ con el cornejismo o con el petri-mileísmo sin caer en argumentos ya machacados? Dicho de otra manera: el PJ provincial no está tirando señales claras hacia afuera.

Todo parece ser de tiro corto. Aceptables gestores comunales, aparecen diluidos como políticos de enjundia provincial.

El ex gobernador José Octavio Bordón (1987-1991) viene diciendo, desde hace bastante tiempo, que al peronismo en particular y a la política en general "le faltan ideas". En el horizonte provincial no hay figuras peronistas aportando claramente a un nuevo liderazgo. Ergo: raramente surgirá algo atrayente si no hay un partido o dirigentes que estén dispuestos a encarnar una renovación que convenza, que atraiga, sobre todo a los que no son del palo.

La modernización peronista que algunos sectores independientes aguardaban como posible opción para 2027, aún no sale a escena. Puede que Emir Félix haya puesto empeño en abrir algunas ventanas para ventilar y remover el escenario interno, pero esos aires no se han notado más allá del interior de la casa.

El "operador"

Por el contrario en ese "afuera" se contabiliza la idea de que en el PJ se van a seguir manejando con figuras tradicionales, como la del operador eterno Carlos Ciurca, o con cierta "nomenklatura" ya establecida. Esa situación nos recuerda el viejo dicho campechano que dice "vuelta la mula al máiz", que los lugareños pronuncian así, con acento en la "a", no en la "i", y que se utiliza para demostrar fastidio ante las situaciones que se repiten.

No hay por ahora en el PJ recuperado figuras que nos hagan pensar. Y eso no es privativo del peronismo. Hay falencias que se reiteran en todos los partidos.

Carlos Ciurca junto al ex gobernador Francisco Pérez.

Por caso: ¿dónde están los políticos brillantes, cultos, que siguen al día las novedades del mundo? ¿Dónde los grandes oradores o los polemistas civilizados (no los que se usan ahora en el gobierno nacional) que nos activen las neuronas? A veces tendemos a pensar que se trata de gente que hace tiempo no lee libros.

El peronismo territorial de Mendoza deberá seguir enfrentado con el kirchnerismo y La Cámpora. Pero deberá hacerlo con inteligencia para que esas disputas no se conviertan en algo constante que sea leído en el electorado independiente como un partido que se sigue mirando el pupo en lugar de ocuparse de la problemática provincial.

Pivotear

El PJ local debe tener presente que una buena parte de los ciudadanos sigue identificando al kirchnerista PJ nacional con el partido que nos llevó a la situación inflacionaria con la que todavía estamos peleando. De allí la importancia que va a tener, por ejemplo, el discurso económico del próximo candidato a gobernador del peronismo.

Ya no les será tan fácil a los candidatos peronistas, tanto aquí, como en la Nación, desentenderse de la sanidad macroeconómica ni seguir apelando al aparato estatal a como dé lugar. Además, el peronismo de Mendoza sabe que la mayoría de los mendocinos cree en la importancia de los esfuerzos individuales.

Si los territoriales y los kirchneristas de Mendoza no logran parir en los próximos meses un candidato a gobernador sin manchas ni excesos de ideologismo, difícilmente vayan a contar con el apoyo de ese importante sector de la clase media mendocina que, pivoteando desde el centro político, tienen la productiva plasticidad de correrse un poquito a la derecha o un cacho a izquierda según lo crea conveniente para los intereses de la provincia.