Hay que meterle un inflador a la economía a pedido del FMI

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Ronda de negocios del RIGI y el reclamo por proveedores locales

En la cumbre celebrada en Rosario, una docena de gobernadores escucharon la alocución de Luis Toto Caputo, entre ellos, Alfredo Cornejo. El ministro contabilizó que el RIGI acumula 48 proyectos presentados por casi U$S210.000 millones. Precisó que hay 30 proyectos ya aprobados por casi U$S80.000 millones en petróleo, gas, minería, energía eléctrica, siderurgia e infraestructura.

También se refirió al empleo al hablar sobre el rol de los proveedores locales: proyectó para los próximos 5 años la generación de 250.000 puestos de trabajo "formales y bien remunerados" e hizo hincapié en que el 82% de las compras de los proyectos en curso se canaliza a través de compañías nacionales.

El gobernador Alfredo Cornejo, quien integró un panel junto a otros mandatarios, planteó la necesidad de avanzar en un esquema de integración de proveedores para responder a los requerimientos de las grandes inversiones. Ese sería el punto de conexión con las compañías locales, como las que participan del Clúster de Proveedores para la Minería y la Energía de Cuyo (Cepromec).

Alfredo Cornejo, quien integró un panel junto a otros mandatarios, planteó la necesidad de avanzar en un esquema de integración de proveedores para responder a los requerimientos de las grandes inversiones. Foto: Prensa de Gobierno

Tampoco las empresas de los Estados Unidos quieren quedarse fuera del potencial de recursos naturales que ofrece el país. El gobierno de Donald Trump comunicó a las empresas estadounidenses que operan en Argentina la disponibilidad de fondos para financiamiento, garantías y seguros de hasta US$ 30.000 millones en 2027.

Creación del régimen RIIR y el diagnóstico asimétrico del Banco Central

En paralelo, el Senado aprobó el proyecto de ley que crea el Régimen de Incentivos para Inversiones Relevantes (RIIR), enfocado en empresas medianas -sobre todo de economías regionales- que habían quedado fuera de los beneficios que alcanzan a las grandes y a las pequeñas.

El proyecto apunta a inversiones por un mínimo de U$S12 millones, con el foco puesto en la agroindustria, la industria manufacturera y proyectos de transición energética. Para cosechar los frutos habrá que esperar y prestar atención a la paciencia y las necesidades de la población.

El Informe de Política Monetaria (IPOM) del Banco Central pasó en limpio la situación de los sectores. Los más competitivos orientados a la exportación, que están en alza, tienen un peso relativo del 29% en la economía, mientras que los que caen representan el 47%, caracterizados básicamente por su orientación al consumo y mercado interno. (El resto permanece estable, sin cambios bruscos).

En medio de la recesión en que ha caído la actividad económica, en el gobierno se debate por lo bajo sobre los incentivos para lograr un quiebre de la tendencia. Frente a la evidencia de los indicadores hostiles, no es un buen comportamiento enamorarse de los dogmas, sobre lo que habría que convencer al presidente Javier Milei, quien tiene la última palabra. Esa es la cuestión.