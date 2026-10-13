Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva en Tailandia y recibió elogios por la disciplina fiscal

El ministro Luis Caputo dialogó en Tailandia con Kristalina Georgieva sobre la tercera revisión del acuerdo con el FMI.

La Argentina necesita que el FMI conceda un waiver por el desvío en la meta fiscal del primer semestre para poder acceder a un desembolso de aproximadamente 869 millones de dólares. Este fondo es crucial para las reservas del Banco Central y para mantener la estabilidad cambiaria.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva alinean posturas

El ministro de Economía, Luis Caputo, calificó la reunión como “excelente” y destacó en redes sociales los elogios de Kristalina Georgieva, quien reconoció la resiliencia económica del país a pesar de los shocks globales.

Por su parte, la titular del FMI afirmó que ambos equipos están trabajando estrechamente para finalizar la tercera revisión, valorando las mejoras en los fundamentos económicos argentinos.

El encuentro se produce en un contexto donde el FMI ha ajustado a la baja su proyección de crecimiento para la economía argentina a 2,1% para este año, desde el 3,5% anterior. Esta revisión se atribuye a una menor demanda interna y condiciones financieras restrictivas, aunque se espera una recuperación en el último trimestre del año.

La tercera revisión del acuerdo, aún sin cierre técnico

A pesar de los elogios y el clima positivo en la cumbre de Tailandia, la tercera revisión del acuerdo con el FMI sigue pendiente de un cierre técnico. La aprobación de esta revisión es indispensable para la habilitación del desembolso de fondos frescos y marca un punto clave en la relación entre Argentina y su principal acreedor multilateral.

El equipo económico argentino, que también incluye al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y al vicepresidente Vladimir Werning, mantendrá además reuniones con autoridades del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de participar en encuentros del G20. El resultado de estas conversaciones será determinante para definir los próximos pasos del programa económico del país.