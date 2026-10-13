El FMI volvió a recortar las proyecciones de crecimiento para la Argentina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó de manera significativa sus previsiones de expansión económica para la Argentina, proyectando una suba del Producto Bruto Interno ( PBI) de apenas 2,1% para este año. El cálculo representa un importante freno en la actividad, situándose 1,4 puntos porcentuales por debajo de las estimaciones fijadas en abril.
La actualización fue dada a conocer en la edición de octubre del informe de Perspectivas Económicas Globales (WEO, por sus siglas en inglés), difundido en el marco de la Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial celebrada en Bangkok, Tailandia. Hasta allí viajó una comitiva oficial encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al secretario de Finanzas y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.
El recorte del PBI resulta superior al ajuste promedio realizado para América Latina, región donde se estima una expansión general del 2,3% para el presente período. Según explicaron técnicos del FMI en conferencia de prensa, la corrección responde a una actividad interna más débil de lo previsto en los primeros tres trimestres, sumada a condiciones financieras exigentes y al proceso de transformación de la estructura productiva.
Proyecciones del FMI para la inflación y el desempleo
Respecto del índice de precios al consumidor, el organismo internacional ajustó al alza sus expectativas promedio. Calculó que la inflación cerrará este año con un promedio del 32,5%, cifra superior al 30,4% estimado seis meses atrás. Para el ciclo 2027, en tanto, prevé una desaceleración de precios que llevaría la medición general al 21,2%.
En materia del mercado laboral, las proyecciones anticipan una tasa de desempleo urbano del 7,6% para este ejercicio, marcando un leve incremento respecto a los niveles del año previo. De cara a 2027, los análisis del departamento técnico sostienen que el indicador descendería al 7,1%, impulsado por una paulatina reactivación económica.
La cuenta corriente externa mostraría una mejora al alcanzar un superávit comercial proyectado del 0,6% del PBI tanto para 2026 como para el año subsiguiente, favorecido en parte por el desempeño del sector energético.
Factores clave del panorama planteado por el FMI
Entre los puntos de apoyo para el escenario nacional, las autoridades del organismo destacaron el dinamismo del sector hidrocarburífero y las exportaciones agrícolas. La valorización de los precios internacionales de la energía fortalece la atracción de inversiones en Vaca Muerta y la consiguiente generación de divisas.
Sin embargo, el informe advierte sobre la persistencia de un entorno internacional complejo, caracterizado por tasas de interés elevadas, fragilidad geopolítica y mayores costos de financiamiento externo. En ese marco de restricciones financieras, el acceso a los mercados internacionales continuará requiriendo de disciplina fiscal estricta.
Las nuevas metas y cálculos trazados por el FMI se conocen en paralelo con los relevamientos del mercado local, que también ajustaron a la baja sus previsiones. El próximo análisis del organismo crediticio sobre las perspectivas regionales y locales será publicado durante el primer trimestre del año venidero.
En pocas palabras
- FMI recorta proyecciones: el organismo ajustó la estimación de crecimiento del PBI argentino al 2,1% para este año.
- Inflación proyectada: el Fondo Monetario Internacional estima que la inflación cerrará el año en un 32,5%.
- Factores de ajuste: la debilidad de la actividad interna y condiciones financieras exigentes explican la revisión a la baja.