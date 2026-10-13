El FMI volvió a recortar las proyecciones de crecimiento para la Argentina

Proyecciones del FMI para la inflación y el desempleo

Respecto del índice de precios al consumidor, el organismo internacional ajustó al alza sus expectativas promedio. Calculó que la inflación cerrará este año con un promedio del 32,5%, cifra superior al 30,4% estimado seis meses atrás. Para el ciclo 2027, en tanto, prevé una desaceleración de precios que llevaría la medición general al 21,2%.

En materia del mercado laboral, las proyecciones anticipan una tasa de desempleo urbano del 7,6% para este ejercicio, marcando un leve incremento respecto a los niveles del año previo. De cara a 2027, los análisis del departamento técnico sostienen que el indicador descendería al 7,1%, impulsado por una paulatina reactivación económica.

La cuenta corriente externa mostraría una mejora al alcanzar un superávit comercial proyectado del 0,6% del PBI tanto para 2026 como para el año subsiguiente, favorecido en parte por el desempeño del sector energético.

Factores clave del panorama planteado por el FMI

Entre los puntos de apoyo para el escenario nacional, las autoridades del organismo destacaron el dinamismo del sector hidrocarburífero y las exportaciones agrícolas. La valorización de los precios internacionales de la energía fortalece la atracción de inversiones en Vaca Muerta y la consiguiente generación de divisas.

Sin embargo, el informe advierte sobre la persistencia de un entorno internacional complejo, caracterizado por tasas de interés elevadas, fragilidad geopolítica y mayores costos de financiamiento externo. En ese marco de restricciones financieras, el acceso a los mercados internacionales continuará requiriendo de disciplina fiscal estricta.

Las nuevas metas y cálculos trazados por el FMI se conocen en paralelo con los relevamientos del mercado local, que también ajustaron a la baja sus previsiones. El próximo análisis del organismo crediticio sobre las perspectivas regionales y locales será publicado durante el primer trimestre del año venidero.