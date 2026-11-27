Conocer con precisión los plazos legales de acreditación y la fórmula exacta de cálculo permite anticipar el monto a percibir antes de que se depositen los haberes en cuenta.

Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2026

De acuerdo con la normativa vigente establecida por la Ley 27.073, la segunda cuota del aguinaldo tiene un cronograma legal preciso para los trabajadores en relación de dependencia: