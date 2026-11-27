El Sueldo Anual Complementario (SAC), popularmente conocido como aguinaldo, representa un alivio económico clave en el cierre del año para millones de argentinos. En diciembre de 2026 se liquida la segunda cuota anual de este beneficio salarial y previsional, que alcanza a trabajadores registrados, jubilados y pensionados de todo el país.
Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2026 en Argentina y cómo calcular el monto antes de tiempo
En el cierre del año, las empresas, comercios y organismos estatales deben abonar la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) antes de las Fiestas, aunque hay una cierta tolerancia permitida
Conocer con precisión los plazos legales de acreditación y la fórmula exacta de cálculo permite anticipar el monto a percibir antes de que se depositen los haberes en cuenta.
Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2026
De acuerdo con la normativa vigente establecida por la Ley 27.073, la segunda cuota del aguinaldo tiene un cronograma legal preciso para los trabajadores en relación de dependencia:
- Fecha límite oficial: debe abonarse a más tardar el viernes 18 de diciembre de 2026.
- Período de gracia: las empresas cuentan legalmente con un margen adicional de cuatro días hábiles posteriores al vencimiento oficial para completar la liquidación administrativa. Por este motivo, el depósito en las cuentas de algunos trabajadores podría extenderse hasta el jueves 24 de diciembre.
- Jubilados y pensionados: quienes perciben haberes a través de la ANSES cobran el medio aguinaldo de forma automática junto con su prestación mensual habitual, de acuerdo con el calendario escalonado por terminación de DNI que se extiende del 9 al 23 de diciembre.
Quiénes tienen derecho a recibir el aguinaldo y quiénes quedan excluidos
Este beneficio de un sueldo extra anual —dividido en dos cuotas, en junio y diciembre— alcanza exclusivamente a determinados sectores de la economía:
Quiénes cobran el aguinaldo:
- Empleados del sector privado en relación de dependencia.
- Trabajadores de la administración pública nacional, provincial y municipal.
- Personal de empresas del Estado.
- Jubilados y pensionados del sistema previsional.
Quiénes NO cobran el aguinaldo:
- Trabajadores independientes.
- Monotributistas.
- Trabajadores informales o no registrados que carecen de aportes.
Cómo calcular el aguinaldo de diciembre de forma fácil
El cálculo de la segunda cuota del SAC se realiza tomando como referencia los ingresos obtenidos durante el segundo semestre del año (período comprendido entre julio y diciembre):
- Si trabajaste el semestre completo: el monto a cobrar equivale exactamente al 50% de la mayor remuneración mensual percibida entre julio y diciembre. Por ejemplo, si tu sueldo tope más alto del semestre fue de $100.000, recibirás un aguinaldo de $50.000.
- Si no completaste los seis meses de trabajo: en los casos en los que el empleado ingresó después del 1° de julio o lleva menos tiempo en la empresa, la liquidación es proporcional al tiempo efectivamente trabajado. Para calcularlo, se debe dividir el mejor salario mensual por 12 y multiplicar ese resultado por la cantidad de meses trabajados ((Mejor salario / 12) x Meses trabajados). Para obtener la cifra exacta, es necesario contar con la fecha precisa de inicio de actividades.
En pocas palabras
- Aguinaldo de diciembre: La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario debe pagarse antes del 18 de diciembre de 2026.
- Plazos y cálculo: Existe un margen de cuatro días hábiles para empresas; el cálculo es el 50% del mejor sueldo semestral o proporcional.
- Destinatarios: Cobran empleados registrados, empleados públicos, y jubilados/pensionados; no incluye a independientes ni monotributistas.