Un sacerdote de San Martín contó lo que vivió cerca del Papa: "Esta experiencia me va a durar toda la vida"

La emoción de tener al Papa cerca

El religioso de San Martín junto al papa León XIV en Córdoba. Foto: redes sociales

Di Carlo contó que la presencia del Santo Padre generó una emoción muy especial entre sacerdotes y religiosas. "Fue conmovedor", recordó, y mencionó especialmente a las hermanas carmelitas descalzas de Córdoba, monjas de clausura que recibieron un permiso especial para poder participar del encuentro.

El sacerdote también regresó a San Martín con bendiciones para compartir con su congregación y su comunidad. En ese sentido, destacó que, después de los años de alejamiento de muchos fieles de las iglesias, -lo que se profundizó durante la pandemia- comenzó a producirse un regreso. "Es conmovedor ver que la gente necesita a Dios, y León nos acercó a él. Este es el empujón que necesitamos", expresó.

Las campanas que sonaron cuando León XIV pisó Argentina

El sacerdote Leo Di Carlo celebrando misa en su parroquia San Pedro y San Pablo. Redes sociales

Entre los recuerdos que se llevó el padre Leo, también hubo un gesto colectivo que lo emocionó.

A los religiosos de todo el país les habían pedido que, en el momento en que León XIV pisara suelo argentino, hicieran sonar las campanas de sus iglesias. El padre Leo cumplió con la consigna junto a su comunidad de San Martín, que respondió con entusiasmo a la convocatoria. Así, mientras el Papa llegaba al país, las campanas de su iglesia también se sumaron a la bienvenida.