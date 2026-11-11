El encuentro con el papa León XIV dejó una huella profunda en el padre Leo Di Carlo, sacerdote de la parroquia San Pedro y San Pablo de San Martín, que tuvo la oportunidad de conversar personalmente con el Pontífice durante su visita a la Argentina.
Un sacerdote de San Martín contó lo que vivió cerca del Papa: "Esta experiencia me va a durar toda la vida"
Leo Di Carlo, sacerdote de la parroquia de San Pedro y San Pablo, relató la emoción de asistir a la reunión del Papa con los religiosos y religiosas de todo el país
De aquella experiencia, hubo algo que lo marcó especialmente: su mirada, su capacidad de escuchar con atención y sus palabras serenas. "Te dejan algo para siempre", resumió.
Durante la charla, el sacerdote le compartió una preocupación que atraviesa su tarea pastoral y le expresó su voluntad de seguir defendiendo la dignidad de la vida. La respuesta de León XIV fue breve, pero contundente: "No bajes los brazos, seguí adelante".
La emoción de tener al Papa cerca
Di Carlo contó que la presencia del Santo Padre generó una emoción muy especial entre sacerdotes y religiosas. "Fue conmovedor", recordó, y mencionó especialmente a las hermanas carmelitas descalzas de Córdoba, monjas de clausura que recibieron un permiso especial para poder participar del encuentro.
El sacerdote también regresó a San Martín con bendiciones para compartir con su congregación y su comunidad. En ese sentido, destacó que, después de los años de alejamiento de muchos fieles de las iglesias, -lo que se profundizó durante la pandemia- comenzó a producirse un regreso. "Es conmovedor ver que la gente necesita a Dios, y León nos acercó a él. Este es el empujón que necesitamos", expresó.
Las campanas que sonaron cuando León XIV pisó Argentina
Entre los recuerdos que se llevó el padre Leo, también hubo un gesto colectivo que lo emocionó.
A los religiosos de todo el país les habían pedido que, en el momento en que León XIV pisara suelo argentino, hicieran sonar las campanas de sus iglesias. El padre Leo cumplió con la consigna junto a su comunidad de San Martín, que respondió con entusiasmo a la convocatoria. Así, mientras el Papa llegaba al país, las campanas de su iglesia también se sumaron a la bienvenida.
En pocas palabras
- El Papa León XIV: recibió a Leo Di Carlo, sacerdote de la parroquia San Pedro y San Pablo, en Argentina.
- Mensaje del Pontífice: animó al sacerdote a no bajar los brazos en su labor pastoral y defensa de la dignidad.
- Regreso de fieles: el sacerdote destacó un retorno de la comunidad a las iglesias tras la pandemia.