Cuáles son las plantas que absorben el calor y refrescan las casas en verano

En verano, además de contar con ventiladores y aires acondicionados, los especialistas sugieren tener distintas plantas dentro de casa. Estos ejemplares cumplen el rol de absorber el calor, al mismo tiempo que refrescan cada una de las salas. A continuación, te diré cuáles son las más bonitas y fácil de cuidar.
Las 4 plantas que refrescan la casa y no exigen cuidados de jardinería
De acuerdo a lo que cuentan los expertos de El Mueble, algunas plantas tienen la facultad de absorber el calor, haciendo que el hogar sea más fresco, algo vital en verano. Por ende, estas especies no pueden faltar en casa. Y qué mejor si se trata de ejemplares que no demandan muchos cuidados de jardinería
- Aloe vera
Una planta noble y con múltiples cualidades es el aloe vera. Según los especialistas, permite mantener fresco el hogar gracias a la enorme cantidad oxígeno que libera.
Este ejemplar necesita luz abundante para crecer y un riego cada 15 o 20 días. Con esos cuidados, estará siempre radiante. Se recomienda mantener las hojas libres de polvo para que sea capaz de atrapar el calor.
- Ficus
Otra planta clave para tener en verano es el ficus. Este ejemplar cuenta con una capacidad para eliminar sustancias químicas como el benceno y reducir el calor del hogar, eliminando la sensación de un ambiente sobrecargado y pesado.
El ficus no exige muchos cuidados de jardinería, solo con un riego moderado y abundante luz indirecta se mantendrá en óptimas condiciones.
- Cuna de moisés
La cuna de moisés es adecuada para absorber el exceso de humedad de la casa y así reducir la temperatura. También debemos mantenerla limpia para que sus hojas sean capaces de captar el calor.
En lo que concierne a los cuidados, se recomienda tenerla en espacios donde la temperatura oscile los 15 y 25 grados y reciba luz abundante indirecta. Respecto al riego, es clave mantener la tierra húmeda, pero no encharcada.
- Sansevieria
La cuarta y última planta para tener en casa y reducir el calor es la sansevieria o lengua de suegra. Es la más elegante de todas y fácil de cuidar. Esta suculenta humidifica el aire y permite la circulación de mayor cantidad de oxígeno.
Se trata de una planta resistente a plagas, ideal para principiantes en jardinería. Necesita luz plena, pero también crece (lentamente) en lugares oscuros. El riego debe ser moderado, ya que sus hojas almacenan agua que le permite mantenerse hidratada.