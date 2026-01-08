Cuáles son las plantas que absorben el calor y refrescan las casas en verano

Este ejemplar necesita luz abundante para crecer y un riego cada 15 o 20 días. Con esos cuidados, estará siempre radiante. Se recomienda mantener las hojas libres de polvo para que sea capaz de atrapar el calor.

planta de aloe vera El aloe vera ayuda a disipar el calor.

Ficus

Otra planta clave para tener en verano es el ficus. Este ejemplar cuenta con una capacidad para eliminar sustancias químicas como el benceno y reducir el calor del hogar, eliminando la sensación de un ambiente sobrecargado y pesado.

El ficus no exige muchos cuidados de jardinería, solo con un riego moderado y abundante luz indirecta se mantendrá en óptimas condiciones.

Cuna de moisés

La cuna de moisés es adecuada para absorber el exceso de humedad de la casa y así reducir la temperatura. También debemos mantenerla limpia para que sus hojas sean capaces de captar el calor.

En lo que concierne a los cuidados, se recomienda tenerla en espacios donde la temperatura oscile los 15 y 25 grados y reciba luz abundante indirecta. Respecto al riego, es clave mantener la tierra húmeda, pero no encharcada.

Sansevieria

La cuarta y última planta para tener en casa y reducir el calor es la sansevieria o lengua de suegra. Es la más elegante de todas y fácil de cuidar. Esta suculenta humidifica el aire y permite la circulación de mayor cantidad de oxígeno.

sansevieria lengua de suegra Esta planta, además, aporta glamour a tu sala.

Se trata de una planta resistente a plagas, ideal para principiantes en jardinería. Necesita luz plena, pero también crece (lentamente) en lugares oscuros. El riego debe ser moderado, ya que sus hojas almacenan agua que le permite mantenerse hidratada.