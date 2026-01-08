Qué significa que en las plantas de tu jardín haya telarañas rojas y por qué debes preocuparte

Esta telaraña no hace más que indicar debilidad y malas condiciones en las plantas de tu jardín, siendo una señal de alerta para corregir algunos hábitos y costumbres.

Las telarañas son visibles cuando la población de ácaros es grande y ya están envolviendo tallos y hojas, lo que significa que debes actuar de inmediato.

araña roja en plantas.jpg La araña roja debilita las plantas de tu jardín a través del consumo de salvia.

Es válido aclarar que estas telarañas no son construidas por arañas verdaderas, sino por este ácaro que terminará alimentándose de tu planta.

Además de las telarañas finas, notarás puntos amarillos o bronceados en las hojas de tus plantas, que pueden secarse y caer prematuramente.

Qué hacer ante la presencia de estas telarañas

Si notas la presencia de este tipo de telarañas en tu jardín, lo que debes hacer es seguir los pasos que se muestran a continuación: