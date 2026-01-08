Qué significa que en las plantas de tu jardín haya telarañas rojas y por qué debes preocuparte

El jardín de casa es uno de los lugares que se deben mantener en verano, siendo esta una tarea difícil por el clima y otros factores. En este sentido, uno de ellos puede ser la presencia de algunas plagas que pueden perjudicarlo.
En las plantas de tu jardín pueden aparecer por ejemplo las telarañas. Aunque las más comunes son las blancas, las rojas también abundan, y lo cierto es que debería preocuparte.
Qué significa que en las plantas de tu jardín haya telarañas rojas
Las telarañas rojas en tus plantas significan una infestación de araña roja (ácaro), una plaga que chupa la savia, deja puntos amarillentos y, en estados avanzados, recubre la planta con finísimas telarañas.
Esta telaraña no hace más que indicar debilidad y malas condiciones en las plantas de tu jardín, siendo una señal de alerta para corregir algunos hábitos y costumbres.
Las telarañas son visibles cuando la población de ácaros es grande y ya están envolviendo tallos y hojas, lo que significa que debes actuar de inmediato.
Es válido aclarar que estas telarañas no son construidas por arañas verdaderas, sino por este ácaro que terminará alimentándose de tu planta.
Además de las telarañas finas, notarás puntos amarillos o bronceados en las hojas de tus plantas, que pueden secarse y caer prematuramente.
Qué hacer ante la presencia de estas telarañas
Si notas la presencia de este tipo de telarañas en tu jardín, lo que debes hacer es seguir los pasos que se muestran a continuación:
- Aislar la planta: para evitar que se contagien otras plantas.
- Pulverizar con jabón potásico: mezcla 5-10 ml de jabón por litro de agua y aplica por toda la planta, especialmente en el envés de las hojas, por la mañana temprano.
- Aumentar la humedad: rocía agua sobre las hojas (por la noche) o usa riego por goteo para mantener la humedad ambiental.
- Revisar y corregir prácticas: asegúrate de regar bien, no excederte con abonos (especialmente nitrógeno) y que la planta tenga la luz adecuada.