La iniciativa, impulsada por varios países europeos, buscaba fortalecer las políticas estatales contra la violencia de género, incluyendo la digital, y garantizar los derechos de las mujeres y su salud sexual y reproductiva. La delegación argentina no solicitó la palabra en el recinto para fundamentar su postura, a diferencia de Estados Unidos.

Violnecia de género. Cancillería calificó la resolución de "controvertida" por incorporar "conceptos ideológicos", por lo que volvió a votar en contra en la ONU.

Posturas sobre la violencia de género en el organismo internacional

La representante de Estados Unidos, Kali Gasteiger, expresó objeciones específicas a los términos "salud sexual y reproductiva" y "aborto seguro", afirmando la inexistencia de un derecho internacional al aborto. Esta posición coincide con la Declaración de Consenso de Ginebra. Cabe recordar que en 2024, Argentina había votado en contra de una resolución similar sobre violencia digital contra mujeres.

Esta abstención se suma a una serie de alineamientos diplomáticos del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos en organismos internacionales. En marzo, Argentina votó en contra de una resolución contra la trata transatlántica de africanos esclavizados. En octubre, coincidió con Washington y Tel Aviv al votar en contra de la resolución de la ONU que condenaba el bloqueo a Cuba.