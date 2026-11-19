Argentina se abstuvo en la votación de una resolución de la Organización de las Naciones Unidas destinada a erradicar y prevenir todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, alineándose con Estados Unidos y otras cinco naciones, mientras que 175 países apoyaron la iniciativa.
Argentina se abstuvo en la ONU en la votación clave contra la violencia de género
El gobierno argentino se abstuvo en la Organizacion de las Naciones Unidas durante una votacion clave sobre violencia de genero, alineandose con Estados Unidos
Fuentes de Cancillería argumentaron que la abstención respondió a objeciones sobre el contenido de la resolución, calificándola de "controvertida y sesgada" por incorporar "conceptos ideológicos". Sostuvieron que la propuesta no aborda la "cuestión de fondo" y que su impacto real en la disminución de femicidios es cuestionable.
Argentina ya había mostrado su posición, hace dos años, cuando votó en contra de la resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas.
La iniciativa, impulsada por varios países europeos, buscaba fortalecer las políticas estatales contra la violencia de género, incluyendo la digital, y garantizar los derechos de las mujeres y su salud sexual y reproductiva. La delegación argentina no solicitó la palabra en el recinto para fundamentar su postura, a diferencia de Estados Unidos.
Posturas sobre la violencia de género en el organismo internacional
La representante de Estados Unidos, Kali Gasteiger, expresó objeciones específicas a los términos "salud sexual y reproductiva" y "aborto seguro", afirmando la inexistencia de un derecho internacional al aborto. Esta posición coincide con la Declaración de Consenso de Ginebra. Cabe recordar que en 2024, Argentina había votado en contra de una resolución similar sobre violencia digital contra mujeres.
Esta abstención se suma a una serie de alineamientos diplomáticos del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos en organismos internacionales. En marzo, Argentina votó en contra de una resolución contra la trata transatlántica de africanos esclavizados. En octubre, coincidió con Washington y Tel Aviv al votar en contra de la resolución de la ONU que condenaba el bloqueo a Cuba.
En pocas palabras
- Argentina se abstuvo: en una votación clave de la ONU sobre violencia de género, alineándose con Estados Unidos.
- Argumentos oficiales: la Cancillería calificó la resolución de "controvertida" por incorporar "conceptos ideológicos".
- Posicionamiento diplomático: la abstención se suma a alineamientos con EE. UU. en otros organismos internacionales.