Cristina Kirchner recurrió a la ONU para que revise su condena en la causa Vialidad

Aunque los pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos de la ONU no poseen carácter vinculante sobre el Poder Judicial argentino, el entorno letrado de la ex mandataria busca generar un antecedente con impacto político e institucional en la escena nacional.

Carlos Beraldi, uno de los abogados de Cristina Kirchner. Foto: Página 12

Cuáles son las nuevas pruebas de la defensa

El pasado martes 15 de septiembre, en conferencia de prensa, Beraldi comunicó: "Encontramos una prueba determinante, ya que, cuando se hablaba de lo fondos que se le habían dado a la Dirección de Vialidad en el periodo de la presidencia de Cristina Kirchner, si bien la inversión era enorme, lo asignado a Lázaro Báez era menos de 1%".

Por lo tanto, para Beraldi, "ahora se demuestra con una prueba concreta que es falso que se quiso beneficiar a Lázaro Báez". Agregó que "sus empresas (las de Báez) estaban en lugares muy relegados y que las que estaban en primer lugar no tenían nada que ver con el gobierno de ese momento".