La defensa técnica de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, encabezada por los abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Lloret junto al jurista brasileño Walfrido Warde, formalizó una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para solicitar la revisión de la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad.
Cristina Kirchner recurrió a la ONU para que revise su condena en la causa Vialidad
La defensa de la ex vicepresidenta presentó una solicitud ante el Comité de Derechos Humanos para frenar la inhabilitación para ejercer cargos públicos y poder competir en las elecciones de 2027
El objetivo central de la estrategia legal es lograr que el organismo internacional dicte una medida cautelar que ordene suspender la inhabilitación perpetua impuesta por la Justicia argentina, lo que le permitiría quedar habilitada para competir en los comicios de 2027.
En el escrito enviado a la sede de la ONU en Ginebra, la defensa alega violaciones a los derechos de imparcialidad judicial, presunción de inocencia y garantías del debido proceso durante el juicio oral que estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal 2.
Aunque los pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos de la ONU no poseen carácter vinculante sobre el Poder Judicial argentino, el entorno letrado de la ex mandataria busca generar un antecedente con impacto político e institucional en la escena nacional.
Cuáles son las nuevas pruebas de la defensa
El pasado martes 15 de septiembre, en conferencia de prensa, Beraldi comunicó: "Encontramos una prueba determinante, ya que, cuando se hablaba de lo fondos que se le habían dado a la Dirección de Vialidad en el periodo de la presidencia de Cristina Kirchner, si bien la inversión era enorme, lo asignado a Lázaro Báez era menos de 1%".
Por lo tanto, para Beraldi, "ahora se demuestra con una prueba concreta que es falso que se quiso beneficiar a Lázaro Báez". Agregó que "sus empresas (las de Báez) estaban en lugares muy relegados y que las que estaban en primer lugar no tenían nada que ver con el gobierno de ese momento".
En pocas palabras
- Cristina Kirchner recurre a la ONU: la defensa de la ex vicepresidenta solicitó al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la revisión de su condena.
- Objetivo: suspender la inhabilitación perpetua, para poder competir en las elecciones de 2027.
- Argumentos de la defensa: alegan violaciones a la imparcialidad judicial, presunción de inocencia y garantías del debido proceso durante el juicio.