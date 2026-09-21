La Justicia extendió la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner con elogios a su conducta y acatamiento

Cristina Kirchner en el balcón de San José 1111 donde cumple prisión domiciliaria. Foto: Noticias Argentinas

Durante este periodo, Fernández de Kirchner solo registró una salida autorizada para someterse a un chequeo médico, la cual se llevó a cabo sin inconvenientes. Asimismo, las autoridades remarcaron que el monitoreo electrónico no registró irregularidades y que las movilizaciones o presencia de simpatizantes en las inmediaciones del edificio no generaron disturbios ni quejas por parte de los vecinos.

"Fernández de Kirchner ha mantenido, durante el trimestre examinado, una conducta de sujeción al control judicial y de observancia de las condiciones establecidas para la ejecución de la pena bajo la modalidad domiciliaria", concluyó el magistrado.

Embargos y causas patrimoniales

La prórroga de la prisión domiciliaria coincide con la confirmación por parte del TOF N° 2 del embargo preventivo sobre diversos bienes de la ex mandataria y los demás condenados en la causa Vialidad, incluido el inmueble de la calle San José. El objetivo judicial es alcanzar un decomiso cercano a los $685.000 millones para reparar el perjuicio económico ocasionado al Estado.

Paralelamente, la Cámara Federal de Casación rechazó recientemente dos planteos presentados por Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, que buscaban frenar el decomiso de propiedades pertenecientes a las sociedades Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.

En el plano judicial también avanza la investigación sobre la adquisición del piso ubicado justo debajo del de la ex presidenta, comprado por María Soledad Calle, dirigente de La Cámpora vinculada con la UOM, quien declaró haberlo adquirido para una fundación. A su vez, trascendió que el senador nacional Mariano Recalde ostenta la propiedad del departamento del primer piso del mismo edificio.