El Tribunal Oral Federal N° 2 resolvió este lunes extender la prisión domiciliaria de la ex presidenta Cristina Kirchner, por lo que continuará cumpliendo su condena a seis años de prisión por la causa Vialidad en su departamento ubicado en la calle San José 1111.
La Justicia extendió la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner con elogios a su conducta y acatamiento
El Tribunal Oral Federal N° 2 prorrogó la medida en la causa Vialidad tras destacar el "adecuado cumplimiento", la predisposición y el respeto a las pautas impuestas durante su detención en San José 1111.
En el fallo, el juez federal Rodrigo Giménez Uriburu destacó de forma positiva el comportamiento de la ex mandataria durante el último trimestre. Según indicó, la líder peronista "ha cumplido adecuadamente" con el "deber de permanencia" y con las pautas y límites fijados respecto al régimen de visitas y horarios.
Los informes de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica y de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal ratificaron el pleno acatamiento de las reglas. En las entrevistas domiciliarias periódicas y aleatorias, el organismo señaló que la ex vicepresidenta "respondió a los requerimientos formulados con buena predisposición y mantuvo un trato cordial y respetuoso hacia los profesionales intervinientes".
Durante este periodo, Fernández de Kirchner solo registró una salida autorizada para someterse a un chequeo médico, la cual se llevó a cabo sin inconvenientes. Asimismo, las autoridades remarcaron que el monitoreo electrónico no registró irregularidades y que las movilizaciones o presencia de simpatizantes en las inmediaciones del edificio no generaron disturbios ni quejas por parte de los vecinos.
"Fernández de Kirchner ha mantenido, durante el trimestre examinado, una conducta de sujeción al control judicial y de observancia de las condiciones establecidas para la ejecución de la pena bajo la modalidad domiciliaria", concluyó el magistrado.
Embargos y causas patrimoniales
La prórroga de la prisión domiciliaria coincide con la confirmación por parte del TOF N° 2 del embargo preventivo sobre diversos bienes de la ex mandataria y los demás condenados en la causa Vialidad, incluido el inmueble de la calle San José. El objetivo judicial es alcanzar un decomiso cercano a los $685.000 millones para reparar el perjuicio económico ocasionado al Estado.
Paralelamente, la Cámara Federal de Casación rechazó recientemente dos planteos presentados por Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, que buscaban frenar el decomiso de propiedades pertenecientes a las sociedades Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.
En el plano judicial también avanza la investigación sobre la adquisición del piso ubicado justo debajo del de la ex presidenta, comprado por María Soledad Calle, dirigente de La Cámpora vinculada con la UOM, quien declaró haberlo adquirido para una fundación. A su vez, trascendió que el senador nacional Mariano Recalde ostenta la propiedad del departamento del primer piso del mismo edificio.
En pocas palabras
- Exención de prisión efectiva: la Justicia extendió la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, destacando su conducta y acatamiento a las normas.
- Cumplimiento verificado: informes confirmaron el adecuado cumplimiento del deber de permanencia y respeto a las pautas de visitas y horarios.
- Embargos y causas: la prórroga coincide con el embargo preventivo de bienes por $685.000 millones en la causa Vialidad.