Causa AMIA: procesaron a 8 imputados extranjeros y habrá juicio en ausencia

El magistrado fundamentó la resolución en el marco regulatorio aprobado por el Congreso Nacional, el cual habilita la realización del proceso oral a pesar de la incomparecencia territorial de los acusados por delitos de lesa humanidad. La decisión busca superar el estancamiento judicial tras más de tres décadas de la masacre que dejó 85 víctimas fatales.

Tras la explosión del atentado en la mutual de la AMIA murieron 85 personas.

La aplicación del juicio en ausencia en la causa AMIA

El procedimiento especial incorporado al sistema legal permite desarrollar el debate oral contra los acusados en la causa AMIA aun cuando permanezcan en el extranjero. La norma establece que las notificaciones formales deben ser cursadas a través de canales diplomáticos y consulares antes de la apertura formal del proceso oral.

La Cámara Federal de Casación Penal debe resolver los planteos de inconstitucionalidad interpuestos por las defensas oficiales antes de dar inicio al debate. Representantes de las querellas y del Ministerio Público Fiscal respaldaron la continuidad del trámite para evitar la impunidad de los responsables del ataque terrorista.

La defensa pública de los imputados sostuvo durante las audiencias preliminares la necesidad de resguardar las garantías constitucionales en caso de que los acusados decidan presentarse voluntariamente. Sin embargo, la fiscalía argumentó que la ausencia voluntaria de los procesados no vulnera el derecho a la defensa.

El rol de los imputados en la causa AMIA

Entre los procesados en la causa AMIA figuran ex diplomáticos y ex ministros de la República Islámica de Irán señalados como autores intelectuales de la planificación del ataque. Los informes de inteligencia atribuyen a la cúpula política de ese país la decisión estratégica de ejecutar la masacre en Buenos Aires.

Las actuaciones incluyen imputaciones directas contra operativos del brazo armado de Hezbolá, sospechados de coordinar la logística local y la detonación del coche bomba. Las pruebas reunidas en el expediente detallan la compra de la camioneta utilitaria y los movimientos previos de los integrantes del grupo en la Zona Tripartita.

El fallo judicial instruyó a la Cancillería argentina para insistir ante los organismos internacionales en la validez de las alertas rojas de Interpol. La nómina de imputados mantiene la exigencia de extradición preventiva para asegurar la comparecencia de los ciudadanos extranjeros involucrados.