Manuel Adorni justificó su patrimonio ante la Justicia y explicó el origen de sus dólares

Manuel Adorni dijo que parte de sus dólares con inversiones con Bitcoin. Imagen genera con IA (Gemini).

Entre los aspectos observados por la fiscalía se encuentran movimientos de dinero en efectivo, operaciones inmobiliarias, gastos, viajes, préstamos y la evolución de los ahorros del matrimonio integrado por Adorni y Bettina Angeletti.

Uno de los datos centrales de la investigación es una diferencia de $43.068.549 entre los ingresos comprobados y los gastos registrados durante el período analizado, que comprende desde diciembre de 2023 hasta junio de 2026. La fiscalía también pidió precisiones sobre distintas operaciones realizadas en dólares.

La defensa, en cambio, sostuvo que no existe un incremento patrimonial sin explicación y presentó documentación para respaldar la evolución de los bienes y fondos declarados.

La defensa de Adorni atribuyó los dólares a operaciones con Bitcoin

Uno de los principales argumentos del descargo está relacionado con los dólares que Adorni declaró tener en efectivo. Según la presentación, esos fondos tendrían como origen la liquidación de ocho direcciones de Bitcoin utilizadas antes de que el exfuncionario ingresara a la actividad pública.

La defensa calculó en U$S 591.544,61 el resultado de esas operaciones. Las billeteras virtuales habrían tenido movimientos entre octubre de 2014 y septiembre de 2018 y actualmente no conservarían saldo.

El escrito señala que las inversiones iniciales se realizaron con ahorros obtenidos durante los años de actividad privada de Adorni y su esposa. La mayor inversión se habría concretado en 2017, por U$S 199.883,20.

Para acreditar la titularidad de las billeteras, la defensa sostuvo que Adorni firmó mensajes digitales mediante las claves privadas correspondientes ante un escribano público. También indicó que las claves fueron entregadas en un sobre cerrado y lacrado para una eventual utilización durante la investigación judicial.

Según el descargo, parte del dinero obtenido tras la liquidación de los criptoactivos permaneció fuera del sistema bancario y fue conservado en efectivo.

Patrimonio: qué explicó sobre la casa de Indio Cuá

Otro de los puntos centrales del expediente está relacionado con la vivienda que Adorni y Angeletti tienen en el country Indio Cuá. La fiscalía había tomado en cuenta una declaración del contratista Matías Tabar, quien había mencionado un desembolso de U$S 245.000 por las obras.

La defensa negó ese monto y afirmó que el dinero efectivamente entregado al contratista fue de U$S 175.000. Según el escrito, esos fondos salieron de una cuenta bancaria de Manuel Adorni y correspondían a sus ahorros.

El descargo también cuestionó las cifras incluidas en documentación aportada por Tabar. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los abogados, una planilla del contratista arrojaría un total de U$S 285.929, mientras que otra referencia del expediente mencionaba U$S 245.000.

Además, la defensa presentó una tasación realizada por un arquitecto contratado para establecer el valor técnico de las obras. Ese cálculo ubicó el costo en U$S 174.954,58, prácticamente el mismo monto que, según los abogados, fue abonado al contratista.

En cuanto al terreno de Indio Cuá, la presentación indicó que fue adquirido por U$S 120.000. De ese total, U$S 100.000 se habrían financiado mediante un préstamo hipotecario garantizado con otro inmueble y los U$S 20.000 restantes fueron abonados en efectivo.

La Justicia deberá ahora analizar la documentación y los argumentos presentados por la defensa. Según A24, si las explicaciones no resultan suficientes, la investigación podría avanzar hacia nuevas medidas y eventualmente una indagatoria.

Fuentes: A24.com, El Cronista y Noticias Argentinas.