El Presupuesto 2027: los artículos que contemplan derogar de la ley de Discapacidad

Además, el texto deroga el estudio de costos por servicio. Esta herramienta técnica permitía evaluar erogaciones específicas no contempladas en el Índice de Precios al Consumidor, como los costos de transporte para la atención de los pacientes.

Cambios en el régimen de pensiones para personas con discapacidad

El artículo 39 de la iniciativa elimina la compatibilidad laboral para quienes perciben una pensión no contributiva. Hasta el momento, el marco legal permitía desempeñarse en un trabajo registrado o en el monotributo cobrando ingresos de hasta dos salarios mínimos sin perder el beneficio.

Con la redacción propuesta, la incorporación a cualquier empleo registrado dará lugar a la extinción automática de la prestación. Asimismo, se quita la posibilidad de suspensión temporal y la restitución inmediata del cobro al finalizar el contrato de trabajo.

Por otro lado, la iniciativa modifica el articulado que aseguraba la cobertura médica integral a los titulares de pensiones no contributivas, retirando esta garantía de las obligaciones legales automáticas que le corresponden al Estado nacional.

Definición legal y alcance de los requisitos en discapacidad

La propuesta presupuestaria también deroga la remisión directa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Al suprimir dicho marco, el proyecto delega la fijación de los criterios de evaluación técnica y los requisitos de acceso al arbitrio del Ejecutivo.

Desde la oposición en la Cámara de Diputados advirtieron que la introducción de estas reformas permanentes dentro de una norma de gastos y recursos viola la Ley de Administración Financiera. En tanto, las entidades del sector se mantienen en alerta permanente ante los inminentes debates en el Gabinete y el Congreso.

Fuente: Noticias Argentinas