El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo nacional al Congreso de la Nación impulsa la eliminación de la ley de emergencia en discapacidad. La propuesta modifica el esquema de aranceles y quita la compatibilidad entre las pensiones no contributivas y el empleo registrado.
El Presupuesto 2027: los artículos que contemplan derogar de la ley de Discapacidad
El proyecto oficial elimina el arancel único y la compatibilidad con el trabajo registrado. Entidades del sector se mantienen en alerta permanente
Fin del arancel único para las prestaciones de discapacidad
Uno de los puntos centrales del texto oficial es la supresión del nomenclador único a nivel nacional. Mediante el artículo 37 del proyecto de Ley de Presupuesto 2027, el texto reemplaza el artículo 7 bis de la norma vigente y deja sin efecto tanto la obligación de contar con valores universales como la actualización automática por movilidad jubilatoria.
Al eliminarse esta regla unificada, cada obra social, empresa de medicina prepaga o jurisdicción provincial fijará montos diferenciados. En tanto, para el ámbito estatal únicamente se fija una revisión trimestral a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, aunque sin un índice de ajuste definido.
Además, el texto deroga el estudio de costos por servicio. Esta herramienta técnica permitía evaluar erogaciones específicas no contempladas en el Índice de Precios al Consumidor, como los costos de transporte para la atención de los pacientes.
Cambios en el régimen de pensiones para personas con discapacidad
El artículo 39 de la iniciativa elimina la compatibilidad laboral para quienes perciben una pensión no contributiva. Hasta el momento, el marco legal permitía desempeñarse en un trabajo registrado o en el monotributo cobrando ingresos de hasta dos salarios mínimos sin perder el beneficio.
Con la redacción propuesta, la incorporación a cualquier empleo registrado dará lugar a la extinción automática de la prestación. Asimismo, se quita la posibilidad de suspensión temporal y la restitución inmediata del cobro al finalizar el contrato de trabajo.
Por otro lado, la iniciativa modifica el articulado que aseguraba la cobertura médica integral a los titulares de pensiones no contributivas, retirando esta garantía de las obligaciones legales automáticas que le corresponden al Estado nacional.
Definición legal y alcance de los requisitos en discapacidad
La propuesta presupuestaria también deroga la remisión directa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Al suprimir dicho marco, el proyecto delega la fijación de los criterios de evaluación técnica y los requisitos de acceso al arbitrio del Ejecutivo.
Desde la oposición en la Cámara de Diputados advirtieron que la introducción de estas reformas permanentes dentro de una norma de gastos y recursos viola la Ley de Administración Financiera. En tanto, las entidades del sector se mantienen en alerta permanente ante los inminentes debates en el Gabinete y el Congreso.
Fuente: Noticias Argentinas
En pocas palabras
- Presupuesto 2027: deroga artículos clave de la ley de Discapacidad.
- Aranceles y pensiones: elimina el arancel único y la compatibilidad con trabajo registrado.
- Alerta sectorial: entidades del sector se mantienen en alerta ante los debates en el Congreso.