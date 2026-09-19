Presupuesto: Santilli le bajó el tono a la interna con Bullrich tras el polémico video "a lo Lali"

Posteriormente, la exministra publicó en sus canales digitales un video en el que se la observa escuchando la canción "Fanático", de la artista Lali Espósito. La pieza musical quedó ligada en el último tiempo a disputas mediáticas con el entorno gubernamental, por lo que su utilización adquirió de inmediato relevancia en el tablero político institucional.

El video de Bullrich que publicó tenía con una canción de Lali Espósito, lo que recrudeció la interna. Foto: X de Patricia Bullrich

Al ser consultado sobre el episodio, el funcionario prefirió no escalar la polémica y le restó gravedad a los cuestionamientos. "Estuvo muy bien. Estuvo divertido el video de Patricia y bueno, hay que tomarlo así, me parece bien", sostuvo el integrante del gabinete en declaraciones periodísticas.

Diego Santilli y las diferencias en el Presupuesto 2027

Respecto a la discusión de los gastos previstos para 2027, el titular de ministros descartó rupturas con la coalición oficialista y detalló la dinámica de las reuniones. En ese sentido, atribuyó la falta de consulta previa con la legisladora a tiempos operativos: “Patricia se tuvo que ir antes el martes”, argumentó Diego Santilli.

El oficialismo confía en consolidar acuerdos en el Congreso para evitar fricciones que obstaculicen las medidas del Poder Ejecutivo. El llamado a la cautela busca blindar las tratativas frente a los gobernadores provinciales y los bloques dialoguistas.

Diego Santilli de cara a la cumbre de gabinete

El foco de la controversia radica en la reestructuración de fondos dirigidos al sector de discapacidad. Desde la Jefatura de Gabinete remarcaron que el texto busca mayor eficiencia en los recursos sin perjudicar las prestaciones vigentes.

La maniobra para aplacar rumores antecede a la reunión del Ejecutivo y referentes legislativos previa al tratamiento en comisiones. En Casa Rosada aspiran a alinear el discurso para transmitir solvencia macroeconómica y mantener la prioridad del déficit cero. Las aclaraciones de Diego Santilli buscan garantizar que la negociación no altere el equilibrio en el Congreso.