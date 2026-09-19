El jefe de Gabinete, Diego Santilli, buscó minimizar los cortocircuitos que se generaron en el oficialismo tras las críticas expresadas por Patricia Bullrich respecto a los cambios incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 sobre discapacidad. El ministro coordinador le bajó la tensión al reclamo interno de la senadora y consideró risueña la publicación que ella difundió en sus redes sociales.
Presupuesto: Santilli le bajó el tono a la interna con Bullrich tras el polémico video "a lo Lali"
Diego Santilli restó dramatismo al cruce mediático y aseguró que el video publicado por la legisladora con la canción de Lali Espósito "estuvo divertido"
Las declaraciones del ministro coordinador se produjeron en medio de las discusiones parlamentarias para el trazado de las metas fiscales de la administración central. En ese marco, la postura pública de Bullrich reabrió el debate sobre el nivel de consenso que existe entre los referentes de La Libertad Avanza y las fuerzas aliadas.
El desacuerdo tomó estado público cuando la senadora expresó su malestar por la incorporación de modificaciones de fondo en la ley de Discapacidad dentro de la ley de leyes. Bullrich objetó que tales incisos no fueran analizados de manera previa en las reuniones periódicas que mantiene el gabinete nacional para coordinar la agenda estratégica de gestión.
Posteriormente, la exministra publicó en sus canales digitales un video en el que se la observa escuchando la canción "Fanático", de la artista Lali Espósito. La pieza musical quedó ligada en el último tiempo a disputas mediáticas con el entorno gubernamental, por lo que su utilización adquirió de inmediato relevancia en el tablero político institucional.
Al ser consultado sobre el episodio, el funcionario prefirió no escalar la polémica y le restó gravedad a los cuestionamientos. "Estuvo muy bien. Estuvo divertido el video de Patricia y bueno, hay que tomarlo así, me parece bien", sostuvo el integrante del gabinete en declaraciones periodísticas.
Diego Santilli y las diferencias en el Presupuesto 2027
Respecto a la discusión de los gastos previstos para 2027, el titular de ministros descartó rupturas con la coalición oficialista y detalló la dinámica de las reuniones. En ese sentido, atribuyó la falta de consulta previa con la legisladora a tiempos operativos: “Patricia se tuvo que ir antes el martes”, argumentó Diego Santilli.
El oficialismo confía en consolidar acuerdos en el Congreso para evitar fricciones que obstaculicen las medidas del Poder Ejecutivo. El llamado a la cautela busca blindar las tratativas frente a los gobernadores provinciales y los bloques dialoguistas.
Diego Santilli de cara a la cumbre de gabinete
El foco de la controversia radica en la reestructuración de fondos dirigidos al sector de discapacidad. Desde la Jefatura de Gabinete remarcaron que el texto busca mayor eficiencia en los recursos sin perjudicar las prestaciones vigentes.
La maniobra para aplacar rumores antecede a la reunión del Ejecutivo y referentes legislativos previa al tratamiento en comisiones. En Casa Rosada aspiran a alinear el discurso para transmitir solvencia macroeconómica y mantener la prioridad del déficit cero. Las aclaraciones de Diego Santilli buscan garantizar que la negociación no altere el equilibrio en el Congreso.
En pocas palabras
- Santilli lo minimizó y restó dramatismo al cruce mediático con Patricia Bullrich por el Presupuesto.
- El video de Bullrich que publicó tenía con una canción de Lali Espósito, lo que recrudeció la interna.
- Para el Presupuesto 2027 Santilli afirmó que se busca eficiencia en los recursos de discapacidad sin perjudicar prestaciones.