El nuevo secretario de Discapacidad chocó en moto y sufrió múltiples fracturas

El funcionario quedó internado en el Hospital Pirovano. Foto: archivo

Preocupación en Casa Rosada

El accidente cobró trascendencia pública luego de que Di Liscia no asistiera a una actividad oficial que tenía programada. La llegada del funcionario a la Secretaría -área encargada de la gestión de las políticas para el sector y de las auditorías sobre las pensiones por invalidez- se dio tras la renuncia de Alejandro Vilches.

En Casa Rosada monitorean minuto a minuto la salud del funcionario para definir cómo se organizará la conducción de la agenda diaria del organismo durante su proceso de rehabilitación.

De acuerdo con el parte del SAME, a a las 4.30 de la mañana se produjo una colisión entre un automóvil y la motocicleta del funcionario sobre la avenida General Paz, a la altura de Panamericana, frente al DOT, en sentido al Riachuelo.

En el lugar, personal médico asistió a un motociclista de 60 años, quien presentaba politraumatismo grave, fracturas múltiples y deterioro del sensorio, por lo que fue trasladado al Hospital Pirovano con solicitud de shock room.

Fuentes del área de Salud de la ciudad de Buenos Aires ampliaron después que se trataba de Di Liscia.