A pocos días de haber asumido oficialmente en el cargo, el flamante secretario nacional de Discapacidad, Pablo Di Liscia, sufrió un grave accidente de tránsito mientras circulaba en moto y permanece internado en observación.
El nuevo secretario de Discapacidad chocó en moto y sufrió múltiples fracturas
Pablo Di Liscia protagonizó un accidente que le ocasionó severas lesiones en las costillas, clavícula y omóplato. Quedó internado en terapia intensiva
El funcionario ingresó de urgencia al Hospital Pirovano, donde los médicos constataron un cuadro delicado con lesiones óseas en distintas partes del cuerpo: sufrió fracturas en varias costillas, clavícula y omóplato.
A pesar del impacto y la importante cantidad de fracturas registradas, los profesionales de la salud descartaron compromisos neurológicos y confirmaron que se encuentra fuera de peligro, asistido en el área de cuidados intensivos para controlar su evolución. El uso del casco resultó determinante para evitar consecuencias de mayor gravedad.
Preocupación en Casa Rosada
El accidente cobró trascendencia pública luego de que Di Liscia no asistiera a una actividad oficial que tenía programada. La llegada del funcionario a la Secretaría -área encargada de la gestión de las políticas para el sector y de las auditorías sobre las pensiones por invalidez- se dio tras la renuncia de Alejandro Vilches.
En Casa Rosada monitorean minuto a minuto la salud del funcionario para definir cómo se organizará la conducción de la agenda diaria del organismo durante su proceso de rehabilitación.
De acuerdo con el parte del SAME, a a las 4.30 de la mañana se produjo una colisión entre un automóvil y la motocicleta del funcionario sobre la avenida General Paz, a la altura de Panamericana, frente al DOT, en sentido al Riachuelo.
En el lugar, personal médico asistió a un motociclista de 60 años, quien presentaba politraumatismo grave, fracturas múltiples y deterioro del sensorio, por lo que fue trasladado al Hospital Pirovano con solicitud de shock room.
Fuentes del área de Salud de la ciudad de Buenos Aires ampliaron después que se trataba de Di Liscia.
En pocas palabras
- Nuevo secretario de Discapacidad: Pablo Di Liscia sufrió un grave accidente en moto.
- Lesiones graves: presenta fracturas en costillas, clavícula y omóplato, pero está fuera de peligro.
- Repercusiones: se monitorea su salud en Casa Rosada para la continuidad de la gestión.