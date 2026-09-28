Causa ANDIS: pidieron la detención de Diego Spagnuolo por severas irregularidades y peligro de entorpecimiento

Siguen las investigaciones por irregularidades en la ANDIS. Foto: archivo

"Una multiplicidad de operaciones e irregularidades"

En los escritos judiciales se remarca que los hallazgos descartan fallas administrativas aisladas: "No se trata de una única irregularidad ni de una mera diferencia de criterio. Los elementos recientemente incorporados describen una multiplicidad de operaciones, proveedores y modalidades de contratación en las que se habrían producido significativas afectaciones al patrimonio público", señala la presentación.

El pedido de detención formal fue impulsado por el abogado querellante Gregorio Dalbón, quien fundamentó el reclamo en el procesamiento que ya pesa sobre Spagnuolo como presunto jefe de una asociación ilícita destinada a direccionar compras de medicamentos e insumos médicos hacia laboratorios y empresas afines mediante el cobro de retornos y sobreprecios.

Asimismo, la querella advirtió sobre la existencia de peligro procesal y entorpecimiento de la investigación, señalando la posibilidad de que el ex funcionario extienda maniobras para destruir, modificar u ocultar elementos probatorios, así como influir sobre testigos o peritos de la causa, sin descartar el riesgo de fuga.

La decisión final sobre la libertad del ex titular de ANDIS queda ahora en manos del juez Ariel Lijo, quien deberá resolver la solicitud en las próximas horas.