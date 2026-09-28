Tras su reciente procesamiento en la causa que investiga un esquema de coimas y sobrefacturación en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), este lunes solicitaron ante el juez federal Ariel Lijo la detención del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo.
Causa ANDIS: pidieron la detención de Diego Spagnuolo por severas irregularidades y peligro de entorpecimiento
La solicitud fue presentada ante el juez federal Ariel Lijo en el marco de la investigación por coimas y sobreprecios en el área de Discapacidad. Advierten sobre el riesgo de fuga y la posible destrucción de pruebas
La medida fue requerida a partir de la incorporación de nuevos elementos de prueba que profundizan las sospechas sobre las contrataciones concretadas durante su gestión al frente del área.
Según consta en la causa a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, las pericias e informes recientemente agregados constatan diferencias de precios de "extraordinaria magnitud", así como pagos duplicados, errores de categorización y adjudicaciones de productos que no se correspondían con los materiales efectivamente entregados.
"Una multiplicidad de operaciones e irregularidades"
En los escritos judiciales se remarca que los hallazgos descartan fallas administrativas aisladas: "No se trata de una única irregularidad ni de una mera diferencia de criterio. Los elementos recientemente incorporados describen una multiplicidad de operaciones, proveedores y modalidades de contratación en las que se habrían producido significativas afectaciones al patrimonio público", señala la presentación.
El pedido de detención formal fue impulsado por el abogado querellante Gregorio Dalbón, quien fundamentó el reclamo en el procesamiento que ya pesa sobre Spagnuolo como presunto jefe de una asociación ilícita destinada a direccionar compras de medicamentos e insumos médicos hacia laboratorios y empresas afines mediante el cobro de retornos y sobreprecios.
Asimismo, la querella advirtió sobre la existencia de peligro procesal y entorpecimiento de la investigación, señalando la posibilidad de que el ex funcionario extienda maniobras para destruir, modificar u ocultar elementos probatorios, así como influir sobre testigos o peritos de la causa, sin descartar el riesgo de fuga.
La decisión final sobre la libertad del ex titular de ANDIS queda ahora en manos del juez Ariel Lijo, quien deberá resolver la solicitud en las próximas horas.
En pocas palabras
- Causa ANDIS: pidieron la detención de Diego Spagnuolo por presunto esquema de coimas y sobreprecios.
- Nuevas Pruebas: se incorporaron informes que detallan diferencias de precios de