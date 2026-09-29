Los 3 proyectos caídos del mapa minero de Malargüe y la decisión sobre el cuarto "insalvable"

Glaciar ubicado en Mendoza, inventariado por el IANIGLA.

Una vez que se oficialice el mapa de exclusión y se compruebe la ausencia de superficie libre legalmente utilizable, Serrucho podría transformarse en el cuarto proyecto rechazado.

Los dueños de los proyectos que no prosperaron en Malargüe

Aunque Impulsa Mendoza actúa como la empresa estatal proponente del Informe de Impacto Ambiental de los 71 proyectos mineros del Malargüe Distrito Minero Occidental III, detrás de cada uno hay un titular particular de derechos mineros.

Minera Agaucu es la titular de Las Damas; Mises Metals, de Pinot IX; y Carlos José Santiago, del Expte. 06123520-2020.

Los 3 proyectos mineros rechazados

Las Damas

Su polígono se encuentra cercado por cuerpos glaciares inventariados —manchones de nieve, glaciares descubiertos y glaciares de escombros— situados a menos de 1 kilómetro de sus límites norte, este y sur. A esto se suman vegas altoandinas y nacientes del Río Cobre, lo que convierte la mayor parte del área en zona de exclusión legal absoluta.

Pinot IX

Se verificó probabilidad de permafrost y ambiente periglaciar en prácticamente la totalidad del área. Además, se encuentra a menos de 1 kilómetro del límite de la Reserva Natural Laguna del Atuel.

Expte. 06123520-2020

Ocupa humedales altoandinos con una probabilidad de ocurrencia confirmada de entre el 90% y el 100%, afecta el hábitat crítico de la ranita del Pehuenche y genera severas interferencias con la Ruta Nacional 145 y el complejo de esquí Real del Pehuenche.

El mapa del resto del distrito

Tras la salida de estos tres expedientes, la Autoridad Ambiental Minera ordenó el traspaso del expediente a organismos sectoriales para continuar con el trámite de evaluación ambiental de cada uno de los proyectos.

Vale recordar que, además del dictamen sobre Serrucho, la UNCuyo también había sugerido rehacer desde cero otros 14 proyectos —Cobre Bajo, El Fierro, El Vasco, Gemelos, Alto Pehuenche, Cobre Rosario, Corcovo, Galáctica, La Adrianita, Lucía, La Valenciana W, Mayorga, NIN I y San Francisco— y había planteado observaciones específicas sobre otros 6: Cobre San Romeleo, San Joaquín, La Victoria, Don Pedro, Don Tomás y La Tosca.

Todas estas observaciones técnicas se incorporaron formalmente como antecedentes de la evaluación. Su tratamiento y adecuación continuarán a medida que se incorporen aclaraciones o estudios en los expedientes individuales y se reciban las evaluaciones específicas de los organismos sectoriales para completar el análisis ambiental integral.

Los organismos notificados, que tendrán 15 días para presentar su informe, son Irrigación, IANIGLA, INAI, IADIZA, Municipalidad de Malargüe, Patrimonio Cultural y Museos, Biodiversidad y Ecoparque, Áreas Protegidas, Hidráulica, Ganadería, Planificación, Hidrocarburos, Vialidad Provincial (DPV) y Nacional (DNV), y Di.Ge.Bi.R.E.