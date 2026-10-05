Cornejo defendió su alianza con LLA y dejó una foto política con Stevanato

Habla Cornejo durante una entrega de viviendas en Maipú. Foto: Gobierno de Mendoza

El modelo de Mendoza que Cornejo busca mostrar a los inversores

Durante su paso por París, Cornejo presentó a Mendoza como una provincia con una matriz productiva diversificada y con posibilidades de crecimiento tanto en actividades tradicionales como en otras que buscan ganar peso: petróleo, minería, turismo y vitivinicultura.

En el caso de la minería, destacó el potencial de Mendoza en cobre, uranio y potasio y volvió a mencionar el proyecto PSJ Cobre Mendocino.

También habló de la producción de petróleo convencional y no convencional y de la posibilidad de que el desarrollo de Vaca Muerta se extienda hacia el norte, alcanzando territorio mendocino.

En turismo, en tanto, señaló el crecimiento de las inversiones hoteleras y puso como ejemplo la llegada de nuevas cadenas a la provincia.

Cornejo confirmó que quiere seguir con LLA, pero el radicalismo tendrá candidato

Más allá del mensaje económico, Cornejo aprovechó la actividad para dejar definiciones sobre el escenario político de Mendoza de cara a 2027.

"El radicalismo quiere mantener el acuerdo con La Libertad Avanza con vistas al 2027", fue una de las primeras definiciones del gobernador.

La alianza, sin embargo, no supone para Cornejo que el radicalismo abandone su propia identidad electoral. Al contrario: sostuvo que el partido pretende mantener su candidato a gobernador y buscar unificar a sus distintos sectores detrás de un solo postulante.

Todos sonríen durante la entrega de viviendas en Maipú. Foto: Gobierno de Mendoza

"El radicalismo va a tratar de unificar en un solo candidato a gobernador", afirmó.

Qué dijo Cornejo sobre las PASO

En ese mismo contexto apareció la discusión sobre las primarias. Cornejo recordó que Mendoza utilizó las PASO en distintas elecciones, que las últimas fueron suspendidas en el marco de una decisión nacional y de una elección legislativa y que "hoy por hoy no hay previsto una suspensión por parte de iniciativa del Gobierno".

Quien sí lo impulsa, tanto en Mendoza como a nivel nacional, es su aliado La Libertad Avanza.

Sobre la discusión electoral, Cornejo disparó que quienes tienen responsabilidades de gestión, incluidos ministros e intendentes, deberían estar concentrados en gobernar y que las definiciones electorales llegarán el año próximo.

La señal política que dejó la Argentina Week

Cornejo también puso en valor la presencia conjunta de gobernadores de distintos espacios políticos junto a Milei durante la Argentina Week.

"No es poca cosa cuando hay incertidumbre económica en Argentina y en el mundo, que el presidente Milei vaya acompañado de 13 gobernadores de distintos partidos políticos", destacó.

La foto política con Stevanato

Y si en París Cornejo mostró la alianza política que pretende sostener hacia 2027, en Mendoza dejó otra buena foto política compartiendo un acto en Maipú con el intendente peronista Matías Stevanato, uno de los dirigentes que suena como posible candidato a gobernador por la oposición.

Una de las familias que ya tienen nueva casa. Foto: Gobierno de Mendoza

Fue durante una entrega de viviendas del IPV, donde ambos participaron de la actividad y reivindicaron la continuidad de las políticas habitacionales.